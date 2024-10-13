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Співак та актор Джаред Лето планує тур містами країни-агресора та Україною

Київ • УНН

 • 73825 перегляди

Американський співак Джаред Лето під час концерту в Сербії назвав війну в Україні "проблемами" та висловив бажання виступити в Росії. Це викликало негативну реакцію.

Співак та актор Джаред Лето планує тур містами країни-агресора та Україною

Американський співак та актор Джаред Лето під час виступу на концерті у Сербії назвав війну росії проти України "цими проблемами" та висловив бажання виступити в санкт-петербурзі та москві. Про це повідомляє платформа United24, передає УНН.

Деталі

"Джаред Лето стикається з негативною реакцією після того, як назвав війну росії проти України "цими проблемами" та висловив бажання виступити в санкт-петербурзі та москві", - йдеться в повідомленні.

Днями в столиці Сербії Белграді пройшов концерт Джареда Лето, де під час виступу співак запитав у своїх фанатів скільки людей із Сербії та скільки з росії. Росіян опинилось в кілька разів більше, на що співак подякував своїм шанувальникам із рф та сказав їм російською мовою "спасібо".

"Ми так сумуємо за всіма вами. І ось що я вам скажу, одного разу, коли ці "всі проблеми закінчаться" (маючи на увазі війну росії проти України - ред.), ми зустрінемося з вами на вашій батьківщині. Ми повернемося в Сербію, ми поїдемо в санкт-петербург, москву, заїдемо у Київ. Ми будемо тусуватися і веселитися. Так має бути", - сказав Лето під час виступу.

Нагадаємо

Лауреатка Нобелівської премії з літератури південнокорейська письменниця Хан Канг відмовилася від святкувань та проведення пресконференцій через війни у світі.

Павло Башинський

Павло Башинський

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