Певец и актер Джаред Лето планирует тур по городам страны-агрессора и Украины

Американский певец и актер Джаред Лето во время выступления на концерте в Сербии назвал войну России против Украины «этими проблемами» и выразил желание выступить в санкт-петербурге и москве. Об этом сообщает платформа United24, передает УНН.

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«Джаред Лето сталкивается с негативной реакцией после того, как назвал войну России против Украины «этими проблемами» и выразил желание выступить в санкт-петербурге и москве», - говорится в сообщении.

На днях в столице Сербии Белграде прошел концерт Джареда Лето, где во время выступления певец спросил у своих фанатов сколько людей из Сербии и сколько из России. Россиян оказалось в несколько раз больше, на что певец поблагодарил своих поклонников из рф и сказал им на русском языке «спасибо».

«Мы так скучаем по всем вам. И вот что я вам скажу, однажды, когда эти «все проблемы закончатся» (имея в виду войну России против Украины - ред.), мы встретимся с вами на вашей родине. Мы вернемся в Сербию, мы поедем в санкт-петербург, москву, заедем в Киев. Мы будем тусоваться и веселиться. Так должно быть», - сказал Лето во время выступления.

Напомним,

Лауреат Нобелевской премии по литературе южнокорейская писательница Хан Канг отказалась от празднований и проведения пресс-конференций из-за войны в мире.