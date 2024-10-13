Лауреатка Нобелівської премії Хан Канг відмовилася від проведення пресконференцій через війни у світі
Київ • УНН
Південнокорейська письменниця Хан Канг, лауреатка Нобелівської премії з літератури, відмовилась від святкувань та пресконференцій через війни у світі. Вона вважає недоречним святкувати на тлі "трагічних подій".
Лауреатка Нобелівської премії з літератури південнокорейська письменниця Хан Канг відмовилася від святкувань та проведення пресконференцій через війни у світі. Про це повідомляє Korea Times та Yonhap, пише УНН.
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Хан Канг заявила, що була здивована своєю перемогою та подякувала всім за привітання. Проте від пресконференції кореянка відмовилася, пославшись на "світові трагедії", маючи на увазі українсько-російську війну та ізраїльсько-палестинський конфлікт.
Хан Канг сказала мені: Коли війна посилюється і людей щодня відносять мертвими, як ми можемо влаштувати святкування чи пресконференцію?". Вона сказала, що не проводитиме пресконференцію... Її думка змінилася з погляду письменника, який живе в Кореї, на глобальну (письменницьку) свідомість,
Також Канг попросила батька відмовитись від проведення святкового банкету у літературній школі. Письменниця заявила, що Шведська академія присудила їй нагороду не для того, щоб насолоджуватися, а щоб зберігати "яснішу голову". За її словами, ставши свідками "трагічних подій" у світі святкування недоречні.
Видавці оголосили, що замість пресконференції та інтерв'ю лауреатка Нобелівської премії з літератури "поділиться своїми думками" у промові подяки під час виступу в Стокгольмі 10 грудня.
Нагадаємо
Південнокорейська письменниця Хан Канг удостоєна Нобелівської премії з літератури 2024 року за її поетичну прозу. Її роман "Вегетаріанка" став міжнародним проривом, описуючи наслідки відмови головної героїні від споживання м'яса.