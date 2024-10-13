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Лауреатка Нобелівської премії Хан Канг відмовилася від проведення пресконференцій через війни у світі

Київ • УНН

 • 20793 перегляди

Південнокорейська письменниця Хан Канг, лауреатка Нобелівської премії з літератури, відмовилась від святкувань та пресконференцій через війни у світі. Вона вважає недоречним святкувати на тлі "трагічних подій".

Лауреатка Нобелівської премії Хан Канг відмовилася від проведення пресконференцій через війни у світі

Лауреатка Нобелівської премії з літератури південнокорейська письменниця Хан Канг відмовилася від святкувань та проведення пресконференцій через війни у світі. Про це повідомляє Korea Times та Yonhap, пише УНН.

Деталі

Хан Канг заявила, що була здивована своєю перемогою та подякувала всім за привітання. Проте від пресконференції кореянка відмовилася, пославшись на "світові трагедії", маючи на увазі українсько-російську війну та ізраїльсько-палестинський конфлікт.

Хан Канг сказала мені: Коли війна посилюється і людей щодня відносять мертвими, як ми можемо влаштувати святкування чи пресконференцію?". Вона сказала, що не проводитиме пресконференцію... Її думка змінилася з погляду письменника, який живе в Кореї, на глобальну (письменницьку) свідомість,

- сказав її батько, відомий 85-річний письменник Хан Син Вон.

Також Канг попросила батька відмовитись від проведення святкового банкету у літературній школі. Письменниця заявила, що Шведська академія присудила їй нагороду не для того, щоб насолоджуватися, а щоб зберігати "яснішу голову". За її словами, ставши свідками "трагічних подій" у світі святкування недоречні.

Видавці оголосили, що замість пресконференції та інтерв'ю лауреатка Нобелівської премії з літератури "поділиться своїми думками" у промові подяки під час виступу в Стокгольмі 10 грудня.

Нагадаємо

Південнокорейська письменниця Хан Канг удостоєна Нобелівської премії з літератури 2024 року за її поетичну прозу. Її роман "Вегетаріанка" став міжнародним проривом, описуючи наслідки відмови головної героїні від споживання м'яса.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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