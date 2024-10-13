Лауреат Нобелевской премии Хан Канг отказалась от проведения пресс-конференций из-за войны в мире

Лауреат Нобелевской премии по литературе южнокорейская писательница Хан Канг отказалась от празднований и проведения пресс-конференций из-за войны в мире. Об этом сообщает Korea Times и Yonhap, пишет УНН.

Детали

Хан Канг заявила, что была удивлена своей победой и поблагодарила всех за поздравления. Однако от пресс-конференции кореянка отказалась, сославшись на "мировые трагедии", имея в виду украинско-российскую войну и израильско-палестинский конфликт.

Хан Канг сказала мне: Когда война усиливается и людей ежедневно относят мертвыми, как мы можем устроить празднование или пресс-конференцию?". Она сказала, что не будет проводить пресс-конференцию... Ее мнение изменилось с точки зрения писателя, живущего в Корее, на глобальное (писательское) сознание, - сказал ее отец, известный 85-летний писатель Хан Сын Вон.

Также Канг попросила отца отказаться от проведения праздничного банкета в литературной школе. Писательница заявила, что Шведская академия присудила ей награду не для того, чтобы наслаждаться, а чтобы сохранять "ясную голову". По ее словам, став свидетелями "трагических событий" в мире празднования неуместны.

Издатели объявили, что вместо пресс-конференции и интервью лауреат Нобелевской премии по литературе "поделится своими мыслями" в благодарственной речи во время выступления в Стокгольме 10 декабря.

Напомним

Южнокорейская писательница Хан Канг удостоена Нобелевской премии по литературе 2024 года за ее поэтическую прозу. Ее роман "Вегетарианка" стал международным прорывом, описывая последствия отказа главной героини от потребления мяса.