Голова АРМА Дума заздалегідь виправдовується за критику конкурсу на управителя ТРЦ "Гулівер"

Очільниця Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума повідомила, що отримала звіт щодо оцінки столичного ТРЦ "Гулівер" - вартість цього об’єкту становить 7,6 мільярдів гривень. Однак, вона відразу заявила про "очікувані замовні інформкампанії" щодо конкурсу на управителя для цього активу, що виглядає як спроба прикрити сумнівні або непрозорі дії, пише УНН.

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Олена Дума в п’ятницю заявила, що оцінювач, ПП "Бізнес Консалтинг", 9 жовтня надав Агентству офіційний звіт щодо оцінки вартості ТРЦ "Гулівер". За результатами оцінки, вартість цього активу становить 7,6 мільярдів гривень.

За її словами, після обробки та зведення усієї інформації, підготовки тендерної документації, АРМА оголосить конкурс на відбір управителя для ТРЦ.

Однак, разом з тим, голова АРМА зробила акцент на "очікуваних замовних інформаційних кампаніях".

"Вже очікуємо посилення замовних інформкампаній за замовленням тих, кому не вигідно, щоби держава почала отримувати значні надходження від управління цим резонансним активом. Успіхів", - наголосила Олена Дума.

Такі заяви голови АРМА виглядають, як заздалегідь підготовлений хід для виправдання будь-якої критики і задля уникнення відповідей на обґрунтовані питання щодо прозорості конкурсів. Адже подібні заяви від Олени Думи вже звучали, коли вона намагалася виправдатись за провал з продажем яхти екснардепа-зрадника віктора медведчука. Тоді вона скаржилася на "спротив медведчука", який заважав АРМА реалізувати його актив.

У випадку з оцінювачем ТРЦ "Гулівер" у громадськості вже виникло кілька запитань, на яких відповіді отримати так і не вдалося. Зокрема, за якими критеріями АРМА обрала переможцем саме ПП "Бізнес Консалтинг" та яку винагороду отримає вказана компанія за свою роботу. Адже, крім заяв Олени Думи про те, що конкурс був "прозорий", інформації про нього знайти неможливо.

Як відомо, співробітники АРМА так і не змогли провести повноцінний огляд всього ТРЦ та бізнес-центру "Гулівер". Адже після вистави з номерами прикриття, "мамкиних агентів" все ж змусили діяти згідно закону. Відповідно, якщо не був проведений повний огляд активу, як можна об’єктивно оцінити його вартість?

Тож наразі створюється враження, що керівництво АРМА намагається випередити критику, прикриваючи можливі сумнівні дії заздалегідь підготовленими звинуваченнями у "замовних кампаніях". Але чи зможе така стратегія зняти підозри громадськості й експертів у потенційних зловживаннях на ключових конкурсах? Відповіді поки немає, але прозорість таких процесів залишається під великим питанням.