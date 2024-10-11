Глава АРМА Дума заранее оправдывается за критику конкурса на управляющего ТРЦ "Гулливер"

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума сообщила, что получила отчет по оценке столичного ТРЦ "Гулливер" - стоимость этого объекта составляет 7,6 миллиардов гривен. Однако, она сразу заявила об "ожидаемых заказных информкампаниях" относительно конкурса на управителя для этого актива, что выглядит как попытка прикрыть сомнительные или непрозрачные действия, пишет УНН.

Детали

Елена Дума в пятницу заявила, что оценщик, ЧП "Бизнес Консалтинг", 9 октября предоставил Агентству официальный отчет по оценке стоимости ТРЦ "Гулливер". По результатам оценки, стоимость этого актива составляет 7,6 миллиардов гривен.

По ее словам, после обработки и сведения всей информации, подготовки тендерной документации, АРМА объявит конкурс на отбор управляющего для ТРЦ.

Однако, вместе с тем, глава АРМА сделала акцент на "ожидаемых заказных информационных кампаниях".

"Уже ожидаем усиления заказных информкампаний по заказу тех, кому не выгодно, чтобы государство начало получать значительные поступления от управления этим резонансным активом. Успехов", - подчеркнула Елена Дума.

Такие заявления главы АРМА выглядят, как заранее подготовленный ход для оправдания любой критики и во избежание ответов на обоснованные вопросы о прозрачности конкурсов. Ведь подобные заявления от Елены Думы уже звучали, когда она пыталась оправдаться за провал с продажей яхты экс-нардепа-предателя виктора медведчука. Тогда она жаловалась на "сопротивление медведчука", которое мешало АРМА реализовать его актив.

В случае с оценщиком ТРЦ "Гулливер" у общественности уже возникло несколько вопросов, на которые ответы получить так и не удалось. В частности, по каким критериям АРМА выбрала победителем именно ЧП "Бизнес Консалтинг" и какое вознаграждение получит указанная компания за свою работу. Ведь, кроме заявлений Елены Думы о том, что конкурс был "прозрачный", информации о нем найти невозможно.

Как известно, сотрудники АРМА так и не смогли провести полноценный осмотр всего ТРЦ и бизнес-центра "Гулливер". Ведь после спектакля с номерами прикрытия, "мамкиных агентов" все же заставили действовать согласно закону. Соответственно, если не был проведен полный осмотр актива, как можно объективно оценить его стоимость?

Поэтому сейчас создается впечатление, что руководство АРМА пытается опередить критику, прикрывая возможные сомнительные действия заранее подготовленными обвинениями в "заказных кампаниях". Но сможет ли такая стратегия снять подозрения общественности и экспертов в потенциальных злоупотреблениях на ключевых конкурсах? Ответа пока нет, но прозрачность таких процессов остается под большим вопросом.