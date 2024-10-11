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Дитячий спорт в Україні під час війни: у яких громадах приділяють значну увагу фізичному розвитку хлопців та дівчат

Київ • УНН

 • 147708 перегляди

У яких громадах приділяють значну увагу фізичному розвитку хлопців та дівчат.

Дитячий спорт в Україні під час війни: у яких громадах приділяють значну увагу фізичному розвитку хлопців та дівчат

Повномасштабна російська агресія так чи інакше вплинула на всі сфери життя нашої держави, і спорт, як професійний, так і масовий, не став виключенням. Усі роки незалежності вустами спортсменів, тренерів, представників різноманітних федерацій і навіть спортивних чиновників регулярно озвучувалися тези, що ця сфера фінансується недостатньо, спортивна інфраструктура занепадає, атлети не мають належних умов для тренувань, а відповідно не демонструють хороших результатів, пише УНН.

З початку повномасштабного вторгнення постраждали 343 спортивних об’єкти, з яких майже 100 повністю або частково знищені. Усе більше спортсменів змушені багато часу проводити за кордоном, щоб нормально готуватися до змагань та відновлюватися після них. Та, попри усі труднощі, українські спортсмени все одно радують вболівальників перемогами та призовими місцями на престижних змаганнях.

Однак, всі ми розуміємо: щоб зрештою зійти на п’єдестал пошани, необхідно з юних років довго та наполегливо тренуватися. Тому в нинішніх умовах підтримка та розвиток дитячого спорту в Україні є критично важливими, інакше років через 5-10 просто не буде кому вигравати медалі. При тому, що навіть до 2022 року з дитячим спортом в Україні були проблеми.

Згідно з одним з досліджень, у 2021 році в Україні нараховувалося трохи більше ніж 434 тисяч вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву. При цьому, їх кількість з 2017 по 2021 рік зменшилася майже на 60 тисяч. За цей же період більше ніж 100 згаданих закладів припинили своє існування. Звісно, є приватні секції та спортивні групи. Тож, за оцінками деяких спортивних експертів, напередодні повномасштабного російського вторгнення в Україні регулярно спортивні заняття відвідувала 1 дитина з 10, тобто майже 735 тисяч хлопців та дівчат віком до 18 років.

Скільки зараз таких дітей в Україні - сказати важко. Але з великою долею ймовірності можна припустити, що значна їх кількість через зміну місця проживання, складні життєві обставини перестали відвідувати спортивні школи та секції. Десь проводити повноцінні тренування та готуватися до змагань не дозволяє пошкоджена спортивна інфраструктура.

При цьому, не варто забувати, що дитячо-юнацькі спортивні школи є комунальними закладами, отже фінансуються з місцевих бюджетів. Тож, виходить так, що практично вся відповідальність за виховання майбутніх чемпіонів лягає на плечі громад.

"Дитячий та юнацький спорт переважно розвивається за кошти місцевих органів влади. Сказати, що на цю систему виділяється достатньо коштів, не можна було, у принципі, за весь період Незалежності. Але з роками це, напевно, аж занадто стало залежати від спроможності громад та настроїв місцевого керівництва. Відповідно, навіть в цей час в окремих громадах дитячо-юнацький спорт фінансується непогано. Десь відкриваються нові спортивні школи, клуби, класи і так далі", - зазначив член комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту Георгій Мазурашу в коментарі УНН.

Прикладом саме такого підходу є Броварська громада Київської області, де попри складні часи на належному рівні підтримується наявна спортивна інфраструктура, вдалося зберегти у спортивних школах тренерський "кістяк", виділяються кошти на участь дітей у змаганнях, залучаються спонсори. А отже діти мають змогу регулярно відвідувати спортивні школи та секції.

"На даний час у нашій громаді успішно функціонують єдина в Європі дитячо-юнацька спортивна школа ушу та єдиноборств, спортивна школа міського відділу фізкультури та спорту, спортивна школа міського управління освіти та науки, а також футбольний клуб "Бровари". Окрім цього, діють різноманітні приватні секції та спортивні групи. Хлопці та дівчата мають змогу обрати той вид спорту, який їм подобається і з яким вони хочуть пов’язати свої життєві досягнення.

Звісно, що через повномасштабне російське вторгнення частина дітей з батьками виїхали до інших регіонів України або за кордон. Є й такі, хто повернувся. Загалом, можна сказати, що до масового спорту в громаді залучено понад десять тисяч дітей. Важливо, що серед них - багато дітей, які переїхали з окупованих та прифронтових територій.

Маємо цього року серед наших юних спортсменів переможців та призерів різноманітних змагань з ушу, хортингу, шахів та інших видів спорту", - розповів УНН міський голова Броварів Ігор Сапожко.

Допомога дитячому спорту з боку місцевої влади важлива також і в тому плані, що це не просто фізичний розвиток хлопців та дівчат, а ще й спілкування та психологічна підтримка.

"Навіть у цей непростий час необхідно залучати дітей до занять спортом, і тим самим підтримувати їх. Адже у багатьох дітей, як і в дорослих, так само може бути дещо пригнічений стан, тому що вони бачать, що відбувається навкруги. Тому це не просто тренування, це розмови, психологічна підтримка. Треба вселяти в дітей оптимізм, показувати, що ми всі працюємо на перемогу у цій війні.

Безумовно, що в цей час ми маємо повну підтримку від влади Броварів, з якою у нас повне взаєморозуміння, і це дає відповідний результат. У цей непростий час нам би було важко без такої підтримки", - зазначив засновник єдиної в Європі дитячо-юнацької спортивній школі ушу та єдиноборств, яка функціонує в Броварах, президент Національної української федерації ушу Олег Чуканов.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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