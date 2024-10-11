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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 12:43  •  24081 просмотра

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В каких общинах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек.

Полномасштабная российская агрессия так или иначе повлияла на все сферы жизни нашего государства, и спорт, как профессиональный, так и массовый, не стал исключением. Все годы независимости устами спортсменов, тренеров, представителей различных федераций и даже спортивных чиновников регулярно озвучивались тезисы, что эта сфера финансируется недостаточно, спортивная инфраструктура приходит в упадок, атлеты не имеют надлежащих условий для тренировок, а соответственно не демонстрируют хороших результатов, пишет УНН.

С начала полномасштабного вторжения пострадали 343 спортивных объекта, из которых почти 100 полностью или частично уничтожены. Все больше спортсменов вынуждены много времени проводить за границей, чтобы нормально готовиться к соревнованиям и восстанавливаться после них. Но, несмотря на все трудности, украинские спортсмены все равно радуют болельщиков победами и призовыми местами на престижных соревнованиях.

Однако, все мы понимаем: чтобы в конце концов взойти на пьедестал почета, необходимо с юных лет долго и упорно тренироваться. Поэтому в нынешних условиях поддержка и развитие детского спорта в Украине критически важны, иначе лет через 5-10 просто некому будет выигрывать медали. При том, что даже до 2022 года с детским спортом в Украине были проблемы.

Согласно одному из исследований, в 2021 году в Украине насчитывалось чуть более 434 тысяч воспитанников детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва. При этом, их количество с 2017 по 2021 год уменьшилось почти на 60 тысяч. За этот же период более 100 упомянутых заведений прекратили свое существование. Конечно, есть частные секции и спортивные группы. Поэтому, по оценкам некоторых спортивных экспертов, накануне полномасштабного российского вторжения в Украину регулярно спортивные занятия посещал 1 ребенок из 10, то есть почти 735 тысяч мальчиков и девочек в возрасте до 18 лет.

Сколько сейчас таких детей в Украине - сказать трудно. Но с большой долей вероятности можно предположить, что значительное их количество из-за смены места жительства, сложных жизненных обстоятельств перестали посещать спортивные школы и секции. Где-то проводить полноценные тренировки и готовиться к соревнованиям не позволяет поврежденная спортивная инфраструктура.

При этом, не стоит забывать, что детско-юношеские спортивные школы являются коммунальными учреждениями, следовательно финансируются из местных бюджетов. Поэтому, получается так, что практически вся ответственность за воспитание будущих чемпионов ложится на плечи громад.

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"Детский и юношеский спорт преимущественно развивается за счет местных органов власти. Сказать, что на эту систему выделяется достаточно средств, нельзя было, в принципе, за весь период Независимости. Но с годами это, наверное, слишком уж стало зависеть от способности громад и настроений местного руководства. Соответственно, даже в настоящее время в отдельных громадах детско-юношеский спорт финансируется неплохо. Где-то открываются новые спортивные школы, клубы, классы и так далее", - отметил член комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта Георгий Мазурашу в комментарии УНН.

Примером именно такого подхода является Броварская громада Киевской области, где, несмотря на сложные времена, на должном уровне поддерживается имеющаяся спортивная инфраструктура, удалось сохранить в спортивных школах тренерский "костяк", выделяются средства на участие детей в соревнованиях, привлекаются спонсоры. А значит дети имеют возможность регулярно посещать спортивные школы и секции.

"В настоящее время в нашей громаде успешно функционируют единственная в Европе детско-юношеская спортивная школа ушу и единоборств, спортивная школа городского отдела физкультуры и спорта, спортивная школа городского управления образования и науки, а также футбольный клуб "Бровары". Кроме этого, действуют различные частные секции и спортивные группы. Ребята могут выбрать тот вид спорта, который им нравится и с которым они хотят связать свои жизненные достижения.

Конечно, из-за полномасштабного российского вторжения часть детей с родителями выехали в другие регионы Украины или за границу. Есть и такие, кто вернулся. В целом, можно сказать, что к массовому спорту в громаде привлечено более десяти тысяч детей. Важно, что среди них - много детей, которые переехали с оккупированных и прифронтовых территорий.

Имеем в этом году среди наших юных спортсменов победителей и призеров различных соревнований по ушу, хортингу, шахматам и другим видам спорта", - рассказал УНН городской голова Броваров Игорь Сапожко.

Помощь детскому спорту со стороны местных властей важна также и в том плане, что это не просто физическое развитие ребят, а еще и общение и психологическая поддержка.

"Даже в это непростое время необходимо привлекать детей к занятиям спортом, и тем самым поддерживать их. Ведь у многих детей, как и у взрослых, так же может быть несколько подавленное состояние, потому что они видят, что происходит вокруг. Поэтому это не просто тренировка, это разговоры, психологическая поддержка. Надо вселять в детей оптимизм, показывать, что мы все работаем на победу в этой войне.

Безусловно, что в это время мы имеем полную поддержку от власти Броваров, с которой у нас полное взаимопонимание, и это дает соответствующий результат. В это непростое время нам бы было трудно без такой поддержки", - отметил основатель единственной в Европе детско-юношеской спортивной школе ушу и единоборств, которая функционирует в Броварах, президент Национальной украинской федерации ушу Олег Чуканов.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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