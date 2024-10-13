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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

Киев  •  УНН

13 октября 2024, 15:56  •  12986 просмотра

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Польская компания CD Projekt RED представила коллекцию комиксов The Little Witcher о воспитании Цири Геральтом. Комиксы доступны для предзаказа за $16 и поступят в продажу в Канаде и США с 13 мая.

Польская компания CD Projekt RED анонсировала коллекцию комиксов The Little Witcher, которые будут рассказывать не только о борьбе против монстров, но и о попытках героя воспитывать маленькую Цири. Об этом пишет УНН ссылкой на официальный аккаунт The Witcher.

Детали

Отмечается, что комикс предназначен не только для детей, но и для фанов любого возраста.

Следите за тем, как Геральт из Ривии участвует в жизни отца-убийцы монстров, который воспитывает маленькую Цири.  Независимо от того, ищете ли вы веселое семейное чтение или беззаботный взгляд на мир Ведьмаков, в этом комиксе есть все

- говорится в заметке. 

Сейчас The Little Witcher доступен для предзаказа по цене $16, а с 13 мая появится в продаже в Канаде и США.

Напомним,

Netflix объявил дату выхода аниме "Ведьмак: Сирены из глубин" - 11 февраля 2025 года. Главного героя Геральта озвучит Даг Кокл, а фильм основан на рассказе Анджея Сапковского "Маленькая жертва".

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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