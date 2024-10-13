CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

Польская компания CD Projekt RED анонсировала коллекцию комиксов The Little Witcher, которые будут рассказывать не только о борьбе против монстров, но и о попытках героя воспитывать маленькую Цири. Об этом пишет УНН ссылкой на официальный аккаунт The Witcher.

Детали

Отмечается, что комикс предназначен не только для детей, но и для фанов любого возраста.

Следите за тем, как Геральт из Ривии участвует в жизни отца-убийцы монстров, который воспитывает маленькую Цири. Независимо от того, ищете ли вы веселое семейное чтение или беззаботный взгляд на мир Ведьмаков, в этом комиксе есть все