CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

Польская компания CD Projekt RED анонсировала коллекцию комиксов The Little Witcher, которые будут рассказывать не только о борьбе против монстров, но и о попытках героя воспитывать маленькую Цири. Об этом пишет УНН ссылкой на официальный аккаунт The Witcher.

Детали

Отмечается, что комикс предназначен не только для детей, но и для фанов любого возраста.

Следите за тем, как Геральт из Ривии участвует в жизни отца-убийцы монстров, который воспитывает маленькую Цири. Независимо от того, ищете ли вы веселое семейное чтение или беззаботный взгляд на мир Ведьмаков, в этом комиксе есть все - говорится в заметке.

Сейчас The Little Witcher доступен для предзаказа по цене $16, а с 13 мая появится в продаже в Канаде и США.

Напомним,

Netflix объявил дату выхода аниме "Ведьмак: Сирены из глубин" - 11 февраля 2025 года. Главного героя Геральта озвучит Даг Кокл, а фильм основан на рассказе Анджея Сапковского "Маленькая жертва".