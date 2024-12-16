Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц
Киев • УНН
Минсоц сообщает о невозможности реализации электронной переписи населения через НБУ и телефонные номера. Сейчас используется альтернативный инструмент статистических наблюдений, разработанный совместно с ЮНИСЕФ.
Электронная перепись населения через НБУ и телефонные номера, которые могли бы стать важным инструментом для сбора данных в Украине, остается нереализованным. Об этом рассказала заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в комментарии УНН.
Способ переписи населения, который можно было реализовать через НБУ и через телефонные номер, не реализуется
По ее словам, проводить такие "общенациональные обследования" очень трудно.
Заместитель министра социальной политики напомнила, что в прошлом году они вместе с ЮНИСЕФ разработали "квази инструмент статистических наблюдений".
"Благодаря этому инструменту Институт демографии смог сделать оценку не только общего количества людей, проживающих в Украине, но и имущественного состояния состава семей в среднем по Украине", - добавила она.
Напомним
В 2019 году в Украине сделали первый шаг к использованию данных мобильных операторов для оценки численности населения, что стало попыткой внедрения "электронной переписи". Однако, как отмечает директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова в эксклюзивном комментарии УНН, эта методика является лишь частичной, а объединение данных мобильных операторов с транзакционной информацией банков могло бы существенно компенсировать пробелы. Однако пока Национальный банк блокирует эту возможность.