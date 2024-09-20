Демограф: доступ до транзакційної інформації банків дозволив би точніше оцінити кількість населення України

У 2019 році в Україні зробили перший крок до використання даних мобільних операторів для оцінки чисельності населення, що стало спробою впровадження "електронного перепису". Проте, як зазначає директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова, ця методика є лише частковою, а об’єднання даних мобільних операторів з транзакційною інформацією банків могло б суттєво компенсувати прогалини. Однак поки Національний банк блокує цю можливість. Про це Лібанова розповіла у коментарі журналісту УНН.

"У 2019 році була перша спроба використати дані операторів мобільного зв’язку для "електронного перепису", але це не перепис, а просто оцінка чисельності населення, але тоді ми відпрацювали методику", - каже Лібанова.

За її словами, це все одно не ідеальний варіант того, як зробити перепис, адже не всі користуються мобільними телефонами і також є проблема самих вишок, а саме в тому, як вони розташовані. Крім того, Лібанова каже, що перша спроба провести перепис населення через операторів, була безкоштовною, а далі вже було потрібно платити.

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"Ми намагаємось компенсувати ситуацію за допомогою інформації, яку ми отримуємо з різних джерел, які тільки є в Україні. На мою думку, найкращий реєстр – це реєстр Пенсійного фонду, але є одне джерело, за яке я вже не знаю кого треба просити, де є унікальна інформація – банки, а саме транзакції", - сказала Лібанова.

Вона переконана, якщо поєднати транзакційну інформацію та інформацію мобільних операторів, то цього було б достатньо, аби точніше оцінити кількість населення.

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень наголосила, що про персоніфікацію даних не йдеться.

"Я не можу зрозуміти, чому банки впираються, нікому ж не потрібні дані по кожній людині, бо це банківська таємниця", - наголосила вона.

Однак, Національний банк України, як регулятор, не підтримує цієї ідеї.

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