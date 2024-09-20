Демограф: доступ к транзакционной информации банков позволил бы точнее оценить количество населения Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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20 сентября 2024, 12:47  •  13292 просмотра

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Директор Института демографии предлагает объединить данные мобильных операторов и банковских транзакций для более точной оценки населения Украины. Национальный банк пока блокирует эту инициативу.

В 2019 году в Украине сделали первый шаг к использованию данных мобильных операторов для оценки численности населения, что стало попыткой внедрения «электронной переписи». Однако, как отмечает директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова, эта методика является лишь частичной, а объединение данных мобильных операторов с транзакционной информацией банков могло бы существенно компенсировать пробелы. Однако пока Национальный банк блокирует эту возможность. Об этом Либанова рассказала в комментарии журналисту УНН.

«В 2019 году была первая попытка использовать данные операторов мобильной связи для «электронной переписи», но это не перепись, а просто оценка численности населения, но тогда мы отработали методику», - говорит Либанова.

По ее словам, это все равно не идеальный вариант того, как сделать перепись, ведь не все пользуются мобильными телефонами и также есть проблема самих вышек, а именно в том, как они расположены. Кроме того, Либанова говорит, что первая попытка провести перепись населения через операторов, была бесплатной, а дальше уже было нужно платить.

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«Мы пытаемся компенсировать ситуацию с помощью информации, которую мы получаем из разных источников, которые только есть в Украине. По моему мнению, лучший реестр - это реестр Пенсионного фонда, но есть один источник, за который я уже не знаю кого надо просить, где есть уникальная информация - банки, а именно транзакции», - сказала Либанова.

Она убеждена, если совместить транзакционную информацию и информацию мобильных операторов, то этого было бы достаточно, чтобы точнее оценить количество населения.

Директор Института демографии и социальных исследований отметила, что о персонификации данных речь не идет.

«Я не могу понять, почему банки упираются, никому же не нужны данные по каждому человеку, потому что это банковская тайна», - подчеркнула она.

Однако, Национальный банк Украины, как регулятор, не поддерживает эту идею.

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Ирина Колесник

Ирина Колесник

ОбществоЭкономика