Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший
Киев • УНН
В Днепре 14 декабря около 14:45 произошел взрыв, в результате которого погиб один человек. Среди пострадавших - двое полицейских, все раненые доставлены в больницу.
Правоохранители подтвердили, что сегодня и Днепре произошел взрыв. В Главном управлении Национальной полиции Днепропетровской области также сообщили, что в результате взрыва погиб один человек, сообщает УНН.
"В результате взрыва, по предварительной информации, погиб человек, есть раненые, среди них - двое полицейских. Пострадавшие доставлены в больницу", - сообщили в полиции.
По информации правоохранителей, событие произошло 14 декабря около 14:45. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники, криминалистическая лаборатория и все профильные службы. Устанавливаются обстоятельства взрыва, после чего будет дана правовая квалификация события.