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Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший
14:29 • 15904 просмотра

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший

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Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший

Киев  •  УНН

 • 14806 просмотра

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В Днепре 14 декабря около 14:45 произошел взрыв, в результате которого погиб один человек. Среди пострадавших - двое полицейских, все раненые доставлены в больницу.

Правоохранители подтвердили, что сегодня и Днепре произошел взрыв. В Главном управлении Национальной полиции Днепропетровской области также сообщили, что в результате взрыва погиб один человек, сообщает УНН.

"В результате взрыва, по предварительной информации, погиб человек, есть раненые, среди них - двое полицейских. Пострадавшие доставлены в больницу", - сообщили в полиции.

По информации правоохранителей, событие произошло 14 декабря около 14:45. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники, криминалистическая лаборатория и все профильные службы. Устанавливаются обстоятельства взрыва, после чего будет дана правовая квалификация события.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
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