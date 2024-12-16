Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

Китайская социальная сеть Xiaohongshu, похожая на Instagram, продвигается по продажам через электронную коммерцию, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Тера Фенг - китайский блогер, которая начала показывать в Xiaohongshu свою жизнь в Шанхае еще восемь лет назад. В своем блоге она также показывает посещение художественных галерей и модные мероприятия в китайских социальных сетях. В настоящее время ее аудитория состоит из более 500 000 подписчиков.

Фэн и бренды, с которыми она работает, обнаружили, что аудитория блоггеров - преимущественно финансово независимые городские китайские женщины, которые готовы тратить деньги.

Так, например, на недавней прямой трансляции продаж на платформе социальных сетей Xiaohongshu три месяца назад, Фэн продала все: от костюма Carven за 15 000 юаней (2060 долларов США) до ее любимой марки риса, который стоит 60 юаней за мешок 1 кг.

Xiaohongshu, который иногда сравнивают с Instagram, давно является одним из важнейших маркетинговых инструментов Китая.

За последнее десятилетие платформа сделала несколько шагов в сфере электронной коммерции без особого успеха. Но теперь, по словам консультантов, бренды, особенно те, что продают нишевые и высококачественные продукты, наконец увидели рост продаж в этом году в условиях сложной розничной торговли.

В то время как розничные торговцы были вынуждены делать большие скидки на других платформах электронной коммерции, таких как Taobao от Alibaba и Pinduoduo от PDD Holdings, фокус Xiaohongshu на амбициозном образе жизни привлекает менее чувствительных к цене пользователей.

Бренды очень ценят пользователей на Xiaohongshu, потому что мощность потребления совершенно отличается от других платформ - сказала Суя Ван, генеральный менеджер Early Data, консультационной компании в Шанхае.

В то время, когда некоторые бренды, в частности L'Oreal и Tapestry's, Coach открыли собственные магазины на платформе, многие бренды также инвестируют в партнерство с лидерами мнений, которые в прямом эфире транслируют выбор продуктов от различных брендов и категорий.

Существует больше шансов, что нас откроют правильные потребители, потому что именно сюда люди идут исследовать продукты, ориентированные на женский стиль жизни - сказала Мелоди Чжао, инвестор бренда ухода за периодом Enya.

Она добавила, что электронная коммерция Xiaohongshu станет приоритетом для выхода бренда на рынок в начале следующего года.

Xiaohongshu опоздал на бум продаж в прямом эфире в Китае во главе с Alibaba Tmall и Douyin от ByteDance, но в 2022 году он объединил свои подразделения электронной коммерции и прямых трансляций, включив функции закупок в прямые трансляции.

Лидеры мнений, которые проводят прямые трансляции на Xiaohongshu, как правило, используют более тихий разговорный тон, когда общаются со зрителями, что отличает их от быстрых, энергичных блогеров на других платформах.

Иен Гилтон, президент независимого китайского дизайнерского бренда Ms Min, который продает вязаные свитера стоимостью более 5000 юаней, сказал, что они застали внезапный рост продаж на Xiaohongshu после того, как они были представлены в прямом эфире, который вела китайская актриса Дун Цзе.

Мы никогда не рассматривали Xiaohongshu как платформу для продаж, это было место, чтобы рассказывать наши истории и повышать узнаваемость бренда», - сказал он. «Но когда Дун Цзе говорит о госпоже Мин, мы можем продать сотни единиц товара после одной прямой трансляции - сказал Гилтон.

Xiaohongshu в основном молчит о своей стратегии электронной коммерции, но Джейкоб Кук, генеральный директор консалтинговой компании по электронной коммерции WPIC Marketing + Technologies, который работает с брендами, желающими присоединиться к платформе, сказал, что компания нанимает персонал из конкурентов Alibaba и Douyin из ByteDance.

Мы ожидаем трехзначного роста GMV Xiaohongshu (валового объема товаров, измерения продаж) в следующем году - сказал Кук, оценивая, что доход от продаж платформы достигнет 100 миллиардов долларов в 2025 году.

Другие, однако, говорят, что Xiaohongshu, вероятно, останется нишевым игроком электронной коммерции и не станет реальной угрозой для крупных платформ.По данным консалтинговой компании Syntun, на Tmall, JD.com и Pinduoduo, тройку ведущих платформ Китая, приходится более 90% общего объема продаж (2,78 триллиона долларов) страны.

Напомним

Датские ученые провели исследование, которое выявило, что Instagram не удаляет опасный контент о самоповреждении. Алгоритмы соцсети активно способствуют распространению таких материалов среди подростков.