Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

ukenru
Эксклюзив
Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт
12:28 • 3804 просмотра

Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт

Эксклюзив
Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря
08:49 • 52226 просмотра

Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря

Эксклюзив
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
07:43 • 111550 просмотра

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье
 • 118345 просмотра

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье

Эксклюзив
Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом
 • 154012 просмотра

Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится
 • 148089 просмотра

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший
 • 154609 просмотра

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший

Эксклюзив
Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
 • 163597 просмотра

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Эксклюзив
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
 • 222795 просмотра

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Эксклюзив
Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства
 • 173443 просмотра

Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Чехии не фиксируют увеличения количества новоприбывших беженцев из Украины

В Чехии не фиксируют увеличения количества новоприбывших беженцев из Украины

 • 84689 просмотра
Партия Шольца в предвыборной программе прописала отказ от Taurus для Украины

Партия Шольца в предвыборной программе прописала отказ от Taurus для Украины

 • 102346 просмотра
У Трампа отреагировали на идею Орбана относительно «рождественского перемирия» в Украине

У Трампа отреагировали на идею Орбана относительно «рождественского перемирия» в Украине

 • 89371 просмотра
Глава Instagram заявил, что соцсети нуждаются в большем контексте из-за ИИ

Глава Instagram заявил, что соцсети нуждаются в большем контексте из-за ИИ

07:58 • 31669 просмотра
Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

08:16 • 102319 просмотра
публикации
Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

08:16 • 102319 просмотра
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
Эксклюзив

07:43 • 111550 просмотра
Креативный ход украинского правительства

Креативный ход украинского правительства

 • 135140 просмотра
Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

 • 139688 просмотра
Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

 • 151729 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

11:18 • 18213 просмотра
Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

10:59 • 19995 просмотра
"Крейвен-охотник" установил антирекорд сборов среди фильмов Marvel от Sony

"Крейвен-охотник" установил антирекорд сборов среди фильмов Marvel от Sony

09:52 • 23678 просмотра
Анджелина Джоли рассказала об одиночестве и сравнила себя со своим персонажем из фильма «Мария»

Анджелина Джоли рассказала об одиночестве и сравнила себя со своим персонажем из фильма «Мария»

09:31 • 23343 просмотра
Глава Instagram заявил, что соцсети нуждаются в большем контексте из-за ИИ

Глава Instagram заявил, что соцсети нуждаются в большем контексте из-за ИИ

07:58 • 31669 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

Киев  •  УНН

 • 17940 просмотра

Read in English

Соцсеть Xiaohongshu переходит на модель продаж через прямые трансляции с инфлюенсерами. Платформа нацелена на состоятельных китайских потребителей и планирует достичь объема продаж в $100 млрд к 2025 году.

Китайская социальная сеть Xiaohongshu, похожая на Instagram, продвигается по продажам через электронную коммерцию, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали 

Тера Фенг - китайский блогер, которая начала показывать в Xiaohongshu свою жизнь в Шанхае еще восемь лет назад. В своем блоге она также показывает посещение художественных галерей и модные мероприятия в китайских социальных сетях. В настоящее время ее аудитория состоит из более 500 000 подписчиков.

Фэн и бренды, с которыми она работает, обнаружили, что аудитория блоггеров  - преимущественно финансово независимые городские китайские женщины, которые  готовы тратить деньги.

Так, например, на недавней прямой трансляции продаж на платформе социальных сетей Xiaohongshu три месяца назад, Фэн продала все: от костюма Carven за 15 000 юаней (2060 долларов США) до ее любимой марки риса, который стоит 60 юаней за мешок 1 кг.

Xiaohongshu, который иногда сравнивают с Instagram, давно является одним из важнейших маркетинговых инструментов Китая.

За последнее десятилетие платформа сделала несколько шагов в сфере электронной коммерции без особого успеха. Но теперь, по словам консультантов, бренды, особенно те, что продают нишевые и высококачественные продукты, наконец увидели рост продаж в этом году в условиях сложной розничной торговли.

В то время как розничные торговцы были вынуждены делать большие скидки на других платформах электронной коммерции, таких как Taobao от Alibaba и Pinduoduo от PDD Holdings, фокус Xiaohongshu на амбициозном образе жизни привлекает менее чувствительных к цене пользователей.

Бренды очень ценят пользователей на Xiaohongshu, потому что мощность потребления совершенно отличается от других платформ

- сказала Суя Ван, генеральный менеджер Early Data, консультационной компании в Шанхае.

В то время, когда некоторые бренды, в частности L'Oreal и Tapestry's, Coach открыли собственные магазины на платформе, многие бренды также инвестируют в партнерство с лидерами мнений, которые в прямом эфире транслируют выбор продуктов от различных брендов и категорий.

Существует больше шансов, что нас откроют правильные потребители, потому что именно сюда люди идут исследовать продукты, ориентированные на женский стиль жизни

- сказала Мелоди Чжао, инвестор бренда ухода за периодом Enya.

Она добавила, что электронная коммерция Xiaohongshu станет приоритетом для выхода бренда на рынок в начале следующего года.

Xiaohongshu опоздал на бум продаж в прямом эфире в Китае во главе с Alibaba Tmall и Douyin от ByteDance, но в 2022 году он объединил свои подразделения электронной коммерции и прямых трансляций, включив функции закупок в прямые трансляции.

Лидеры мнений, которые проводят прямые трансляции на Xiaohongshu, как правило, используют более тихий разговорный тон, когда общаются со зрителями, что отличает их от быстрых, энергичных блогеров на других платформах.

Image

Иен Гилтон, президент независимого китайского дизайнерского бренда Ms Min, который продает вязаные свитера стоимостью более 5000 юаней, сказал, что они застали внезапный рост продаж на  Xiaohongshu после того, как они были представлены в прямом эфире, который вела китайская актриса Дун Цзе.

Мы никогда не рассматривали Xiaohongshu как платформу для продаж, это было место, чтобы рассказывать наши истории и повышать узнаваемость бренда», - сказал он. «Но когда Дун Цзе говорит о госпоже Мин, мы можем продать сотни единиц товара после одной прямой трансляции

- сказал Гилтон.

Xiaohongshu в основном молчит о своей стратегии электронной коммерции, но Джейкоб Кук, генеральный директор консалтинговой компании по электронной коммерции WPIC Marketing + Technologies, который работает с брендами, желающими присоединиться к платформе, сказал, что компания нанимает персонал из конкурентов Alibaba и Douyin из ByteDance.  

Мы ожидаем трехзначного роста GMV Xiaohongshu (валового объема товаров, измерения продаж) в следующем году

- сказал Кук, оценивая, что доход от продаж платформы достигнет 100 миллиардов долларов в 2025 году.

Другие, однако, говорят, что Xiaohongshu, вероятно, останется нишевым игроком электронной коммерции и не станет реальной угрозой для крупных платформ.По данным консалтинговой компании Syntun, на Tmall, JD.com и Pinduoduo, тройку ведущих платформ Китая, приходится более 90% общего объема продаж (2,78 триллиона долларов) страны.

Напомним 

Датские ученые провели исследование, которое выявило, что Instagram не удаляет опасный контент о самоповреждении. Алгоритмы соцсети активно способствуют распространению таких материалов среди подростков.

Алина Волянская

Алина Волянская

ТехнологииУНН Lite
tiktokТикТок
kitaiКитай
instagramInstagram