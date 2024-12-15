Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье

Украинские спецслужбы совместно с военными провели важную многоэтапную спецоперацию в результате спецоперации уничтожено локомотив и 40 вагонов-цистерн на оккупированных территориях Запорожья. Об этом УНН сообщили источники в СБУ.

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По словам источника, 14 декабря СБУ вместе с ОСУВ "Таврия", ГУР, ССО и СБС провели уникальную многоэтапную спецоперацию. Цель - перерезать логистические пути поставки топлива из Крыма на временно оккупированные территории Запорожья.

"Сначала 13-е Главное управление Департамента военной контрразведки СБУ организовало диверсию по подрыву путей во время движения поезда с цистернами вблизи села Алексеевка Бильмацкого района. Когда он остановился и началось горение части цистерн, в игру вступили РСЗО HIMARS ОСУВ "Таврия". Ракеты поразили локомотив и крайние вагоны, чтобы враг не смог растянуть цистерны и спасти часть топлива", - сообщил собеседник УНН.

В результате спецоперации уничтожены локомотив и 40 вагонов-цистерн, а также на длительное время выведена из строя важная железнодорожная ветка, которая обеспечивала российские войска.

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