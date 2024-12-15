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Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье

Киев  •  УНН

 • 16760 просмотра

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Украинские спецслужбы провели многоэтапную операцию по подрыву железнодорожных путей и обстрелу вражеского поезда. В результате уничтожен локомотив, 40 цистерн с горючим и повреждена важная логистическая ветка.

Украинские спецслужбы совместно с военными провели важную многоэтапную спецоперацию в результате спецоперации уничтожено локомотив и 40 вагонов-цистерн на оккупированных территориях Запорожья. Об этом УНН сообщили источники в СБУ.

Детали

По словам источника, 14 декабря СБУ вместе с ОСУВ "Таврия", ГУР, ССО и СБС провели уникальную многоэтапную спецоперацию. Цель - перерезать логистические пути поставки топлива из Крыма на временно оккупированные территории Запорожья.

"Сначала 13-е Главное управление Департамента военной контрразведки СБУ организовало диверсию по подрыву путей во время движения поезда с цистернами вблизи села Алексеевка Бильмацкого района. Когда он остановился и началось горение части цистерн, в игру вступили РСЗО HIMARS ОСУВ "Таврия". Ракеты поразили локомотив и крайние вагоны, чтобы враг не смог растянуть цистерны и спасти часть топлива", - сообщил собеседник УНН.

В результате спецоперации уничтожены локомотив и 40 вагонов-цистерн, а также на длительное время выведена из строя важная железнодорожная ветка, которая обеспечивала российские войска.

Дроны СБУ и Сил обороны уничтожили склад с "Искандерами" и КАБАми в тверской области рф18 сент. 2024, 07:45 • 13963 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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