Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

ukenru
Эксклюзив
Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
 • 108295 просмотра

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Эксклюзив
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
 • 158158 просмотра

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Эксклюзив
Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства
 • 131826 просмотра

Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства

Эксклюзив
"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов
 • 162586 просмотра

"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

Эксклюзив
Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт
 • 137064 просмотра

Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт

Эксклюзив
На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции
 • 136952 просмотра

На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции

Эксклюзив
Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины
 • 137157 просмотра

Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины

Эксклюзив
Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта
 • 135822 просмотра

Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта

Эксклюзив
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
 • 203967 просмотра

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Эксклюзив
Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%
 • 150737 просмотра

Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сильный мороз, без осадков: прогноз погоды на сегодня

Сильный мороз, без осадков: прогноз погоды на сегодня

 • 103644 просмотра
В Киеве ПВО уничтожила около 10 вражеских дронов во время ночной атаки

В Киеве ПВО уничтожила около 10 вражеских дронов во время ночной атаки

 • 104290 просмотра
Зачем россия бьет по энергетике Украины: выводы ISW

Зачем россия бьет по энергетике Украины: выводы ISW

 • 91781 просмотра
Италия готова отправить миротворцев в Украину

Италия готова отправить миротворцев в Украину

 • 104134 просмотра
Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

12:39 • 59754 просмотра
публикации
Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

12:39 • 59754 просмотра
Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

 • 121911 просмотра
20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

 • 121089 просмотра
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
Эксклюзив

 • 158159 просмотра
"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов
Эксклюзив

 • 162588 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мадонна в центре скандала: провокационные фото с "Папой" взорвали соцсети

Мадонна в центре скандала: провокационные фото с "Папой" взорвали соцсети

13:13 • 10283 просмотра
Metallica и Smashing Pumpkins: действительно ли «Fuel» является плагиатом?

Metallica и Smashing Pumpkins: действительно ли «Fuel» является плагиатом?

 • 78830 просмотра
Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

 • 93596 просмотра
Актриса Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой: родилась девочка

Актриса Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой: родилась девочка

 • 87862 просмотра
"Очень стабильно": Джимми Киммел раскопал старые твиты Трампа о Time после признания человеком года

"Очень стабильно": Джимми Киммел раскопал старые твиты Трампа о Time после признания человеком года

 • 88440 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

Киев  •  УНН

 • 57735 просмотра

Read in English

Скандальная правка к законопроекту, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15%, говорят эксперты.

Предложенный запрет предоставления скидок аптекам от производителей и дистрибьюторов может привести к значительному подорожанию лекарств и монополизации рынка фармацевтического производства. Как отмечают эксперты и небольшие производители отечественных лекарственных средств, эта правка от "Дарницы" направлена прежде всего против них, ведь она ограничит возможность предлагать продукцию со скидками дешевле, чем это делают фармацевтические гиганты. В свою очередь, это приведет к монополизации рынка, получению сверхприбыли фармацевтическими гигантами и существенному росту цен на медицинские препараты для потребителей.

Почему "Дарница" лоббирует запрет скидок?

Основной целью лоббирования заводом отмены возможности для производителей предоставлять дисконт аптечным сетям, скорее всего, является создание благоприятных условий для расширения собственной сети аптек и постепенного поглощения меньших участников рынка.

Такой подход не только ограничит возможности малых производителей, но и создаст условия для доминирования крупных компаний, которые могут диктовать свои цены и правила игры.

Стоит отметить, что "Дарница" уже начала готовиться к монополизации рынка и созданию собственной аптечной сети. Эти намерения подтвердила директор совета директоров фармацевтической компании "Дарница" Екатерина Загорий. По ее словам, фармацевтический гигант планирует объединить классические аптеки с кабинетом врача.

"Идея создать one minute clinic возникла, когда наша команда приехала помочь населению с лекарствами на деоккупированные территории Киевской и Харьковской областей", - рассказала она в интервью изданию Forbes.

Первую аптеку "Дарница" планирует открыть уже через два месяца. То есть фармгигант запланировал захват рынка в аккурат с принятием законодательных изменений, которые позволят ему укрепить свое положение на рынке и точно позволит получать сверхприбыли.

Как это повлияет на потребителей?

Эксперты прогнозируют, что отмена скидок повысит цены на лекарства для конечного потребителя минимум на 15%. Это подтверждается опытом 2022 года, когда из-за приостановления маркетинговых договоров (тогда временно у производителей и дистрибьюторов забрали возможность предоставлять скидки аптекам) наценка аптечных сетей резко выросла с 14% до 22%.

Как отмечает аналитическая компания Proxima Research International, именно производители формируют почти 75% конечной стоимости препарата, и правки, ограничивающие конкуренцию, усилят давление на ценообразование. То есть в конечном счете цены на лекарства увеличатся именно для украинцев, в том числе социально незащищенных - пенсионеров, людей с инвалидностью и хронически больных. А фармацевтические гиганты вроде "Дарницы" будут получать сверхприбыль, вытягивая из карманов украинцев последнее.

Опыт европейских стран

Исследования показывают, что в 78% случаев цены на рецептурные лекарства в Украине сейчас ниже, чем в странах ЕС. В сегменте безрецептурных препаратов цены в Украине были ниже в 84% случаев. Это связано с меньшим участием государства в финансировании расходов на лекарственные средства в Украине, что снижает их конечную стоимость для потребителя.

Однако в странах ЕС система реимбурсации позволяет пациентам получать значительную часть лекарств по льготной цене или бесплатно. Например, в Польше под реимбурсацию подпадает более 4,2 тыс. наименований лекарств, тогда как в Украине - только 544 позиции. Такой подход помогает снизить финансовое бремя на пациентов и обеспечить большую доступность лекарств.

Эксперты отмечают, что вместо введения ограничений, которые ослабляют конкуренцию, государство должно расширить программы реимбурсации. Это позволит сделать лекарства более доступными для населения, одновременно обеспечивая стабильность для фармацевтического рынка.

Предложенные правки, которые лоббирует завод "Дарница", могут кардинально изменить структуру фармацевтического рынка Украины, повысив цены на лекарства и усложнив доступ к ним для миллионов украинцев.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаЗдоровьепубликации
forbsФорбс
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ukrainaУкраина
kievКиев
kharkivХарьков
polshaПольша