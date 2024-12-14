Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

Предложенный запрет предоставления скидок аптекам от производителей и дистрибьюторов может привести к значительному подорожанию лекарств и монополизации рынка фармацевтического производства. Как отмечают эксперты и небольшие производители отечественных лекарственных средств, эта правка от "Дарницы" направлена прежде всего против них, ведь она ограничит возможность предлагать продукцию со скидками дешевле, чем это делают фармацевтические гиганты. В свою очередь, это приведет к монополизации рынка, получению сверхприбыли фармацевтическими гигантами и существенному росту цен на медицинские препараты для потребителей.

Почему "Дарница" лоббирует запрет скидок?

Основной целью лоббирования заводом отмены возможности для производителей предоставлять дисконт аптечным сетям, скорее всего, является создание благоприятных условий для расширения собственной сети аптек и постепенного поглощения меньших участников рынка.

Такой подход не только ограничит возможности малых производителей, но и создаст условия для доминирования крупных компаний, которые могут диктовать свои цены и правила игры.

Стоит отметить, что "Дарница" уже начала готовиться к монополизации рынка и созданию собственной аптечной сети. Эти намерения подтвердила директор совета директоров фармацевтической компании "Дарница" Екатерина Загорий. По ее словам, фармацевтический гигант планирует объединить классические аптеки с кабинетом врача.

"Идея создать one minute clinic возникла, когда наша команда приехала помочь населению с лекарствами на деоккупированные территории Киевской и Харьковской областей", - рассказала она в интервью изданию Forbes.

Первую аптеку "Дарница" планирует открыть уже через два месяца. То есть фармгигант запланировал захват рынка в аккурат с принятием законодательных изменений, которые позволят ему укрепить свое положение на рынке и точно позволит получать сверхприбыли.

Как это повлияет на потребителей?

Эксперты прогнозируют, что отмена скидок повысит цены на лекарства для конечного потребителя минимум на 15%. Это подтверждается опытом 2022 года, когда из-за приостановления маркетинговых договоров (тогда временно у производителей и дистрибьюторов забрали возможность предоставлять скидки аптекам) наценка аптечных сетей резко выросла с 14% до 22%.

Как отмечает аналитическая компания Proxima Research International, именно производители формируют почти 75% конечной стоимости препарата, и правки, ограничивающие конкуренцию, усилят давление на ценообразование. То есть в конечном счете цены на лекарства увеличатся именно для украинцев, в том числе социально незащищенных - пенсионеров, людей с инвалидностью и хронически больных. А фармацевтические гиганты вроде "Дарницы" будут получать сверхприбыль, вытягивая из карманов украинцев последнее.

Опыт европейских стран

Исследования показывают, что в 78% случаев цены на рецептурные лекарства в Украине сейчас ниже, чем в странах ЕС. В сегменте безрецептурных препаратов цены в Украине были ниже в 84% случаев. Это связано с меньшим участием государства в финансировании расходов на лекарственные средства в Украине, что снижает их конечную стоимость для потребителя.

Однако в странах ЕС система реимбурсации позволяет пациентам получать значительную часть лекарств по льготной цене или бесплатно. Например, в Польше под реимбурсацию подпадает более 4,2 тыс. наименований лекарств, тогда как в Украине - только 544 позиции. Такой подход помогает снизить финансовое бремя на пациентов и обеспечить большую доступность лекарств.

Эксперты отмечают, что вместо введения ограничений, которые ослабляют конкуренцию, государство должно расширить программы реимбурсации. Это позволит сделать лекарства более доступными для населения, одновременно обеспечивая стабильность для фармацевтического рынка.

Предложенные правки, которые лоббирует завод "Дарница", могут кардинально изменить структуру фармацевтического рынка Украины, повысив цены на лекарства и усложнив доступ к ним для миллионов украинцев.