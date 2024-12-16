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"Крейвен-охотник" установил антирекорд сборов среди фильмов Marvel от Sony

"Крейвен-охотник" установил антирекорд сборов среди фильмов Marvel от Sony

Киев  •  УНН

 • 8971 просмотра

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Новый фильм Marvel от Sony «Крейвен-охотник» собрал всего $11 млн за первые выходные проката. Это худший результат среди всех фильмов вселенной Человека-паука от Sony, включая «Морбиус» и «Мадам Паутину».

Последний фильм Marvel от Sony Pictures "Крейвен-охотник" (Kraven The Hunter) собрал рекордно низкую сумму $11 млн за первые выходные, пишет УНН со ссылкой на NME.

Детали

По сообщениям Variety и Forbes, "Крейвен-охотник" заработал в Соединенных Штатах всего $11 млн и, как ожидается, принесет такие же плохие доходы на зарубежных рынках за первые три дня показа.

Это сделало бы "Крэйвен-охотник" самым низко продаваемым фильмом в списке Marvel от Sony, в который в 2022 году вошли "Морбиус" (Morbius) и другая провальная в прокате в этом году "Мадам Паутина" (Madame Web). Однако, несмотря на то, что "Мадам Паутина" оказалась провальной в прокате, "Крейвен", похоже, имеет еще большие трудности.

Против собранных 11 миллионов долларов "Крейвен-охотник", "Морбиус" за первые выходные собрал 33 миллиона долларов, а "Мадам Паутина" собрала 26,2 миллиона долларов - последний был признан самым низким показателем для персонажа Marvel на тот момент, теперь его обогнал "Крейвен".

Сейчас в кинотеатрах вместе с "Крейвен-охотником" идут два кассовых гиганта: Wicked и Moana 2.

В "Крейвен-охотник", который был снят с бюджетом в 110 миллионов долларов и, по оценкам, не окупит себя в декабре, в главной роли снимается Аарон Тейлор-Джонсон, охотник на крупную дичь, ставший на путь мести из-за сложных отношений со своим отцом, роль которого исполняет Рассел Кроу.

"Крейвен-охотник" - шестая часть вселенной Человека-паука от Sony, последовавшая за тремя фильмами "Веном", "Морбиус" и "Мадам Паутина". Как и многие его предшественники в этой франшизе, он не был хорошо принят критиками перед его выходом в прокат в прошлую пятницу, 13 декабря.

Дополнение

После "Крейвена-Охотника" ведущий актер Аарон Тейлор-Джонсон вернется на большой экран в фильме Роберта Эггера "Носферату" в Великобритании в январе 2025 года и на Рождество в Соединенных Штатах.

В этом году Тейлора-Джонсона также называли следующим Джеймсом Бондом. В марте сообщалось, что EON Production предложила Тейлору-Джонсону эту работу после того, как он произвел впечатление на продюсеров на кинопробах. Актера спросили об этих слухах в апреле, но он уклонился от ответа, как и делал это уже много раз. Ни он, ни продюсеры не подтвердили и не опровергли эти предположения.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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