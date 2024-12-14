Креативный ход украинского правительства

Дениса Анатольевича Шмыгаля зря рассматривают в качестве "технического премьер-министра", который лишь выполняет указания Банковой. Уже учитывая то, что он является человеком, который в новейшей истории Украины дольше всех занимает должность руководителя правительства (с марта 2020 г.), можно сделать вывод, что как политик он способен формулировать цели и успешно выполнять те задачи, которые являются на данный момент насущными и для общества, и для власти.

А то, что он не злоупотребляет PR, как некоторые его подчиненные, свидетельствует лишь о необходимости внимательнее следить за тем, о чем Денис Анатольевич информирует в обыденном стиле, без использования ярких лозунгов и громких обещаний.

Примером этого является дискуссия, которая длится почти две недели в отечественных медиа относительно передачи Госпогранслужбе 23 млрд гривен на закупку снарядов у польских поставщиков. Соответствующее распоряжение №1191-р Кабмин принял 29 ноября на запрос Минобороны. Деньги перейдут со счетов Агентства оборонных закупок в распоряжение ГПСУ.

Для кого-то эта новость может выглядеть сенсационной, но вспомните то, что Денис Шмыгаль говорил за последние 2,5 года относительно обеспечения ВСУ снарядами и другими боеприпасами. Накануне каждого нового бюджетного года он определял в качестве приоритетных задач непрерывные поставки боеприпасов на линию фронта и на склады. На встрече с послами Евросоюза (май 2014 г.) премьер отметил, что актуальной задачей для Кабмина является закупка боеприпасов. В том числе, в рамках "Чешской инициативы".

В октябре 2024 г. Денис Шмыгаль очертил еще одно направление работы: "Наша цель - построить один из самых современных оборонно-промышленных комплексов. Президент Украины четко сформулировал нашу стратегическую задачу: "демократия должна быть лучше вооружена, чем тирания". Украина имеет надежную поддержку партнеров. Оборонные компании из разных уголков мира уже заходят на украинский рынок, строят производства, планируют инвестиции и партнерство".

Понятно, что без дополнительных гарантий безопасности инвесторы во время полномасштабной войны в Украину не пойдут. А обеспечить эту безопасность в полном объеме, без выделения дополнительных средств ПВО, на что союзники соглашаются крайне неохотно, довольно проблемно. Что, однако, не снимает потребности: а) развития партнерских отношений с оборонными компаниями; б) бесперебойных поставок боеприпасов для ВСУ и Сил Обороны.

Из всего сказанного и сделанного в этой сфере Шмыгалем, можно увидеть, что если правительство будет иметь возможность увеличить производство и приобретение боеприпасов - оно это сделает. И если речь будет вестись о партнерских отношениях с компаниями из дружественных стран - преградой для сотрудничества производство боеприпасов за пределами Украины не будет. Поэтому распоряжение о передаче неиспользованных средств от Агентства оборонных закупок Госпогранслужбе, которая имеет и право и полномочия осуществлять такие операции - вполне укладывается в логику действий руководства правительства Украины, то есть Денис Шмыгаль, подписывая распоряжение о передаче средств, не сделал ничего, что противоречило бы его предыдущим заявлениям и поведению. Просто в отечественных условиях большинство обозревателей в каждом конкретном случае привыкли искать определенный контекст и "схемы", чего на самом деле, не могло быть хотя бы потому, что движение указанных в правительственном распоряжении денег является вполне прозрачным.

Ну, а Денис Анатольевич, как кажется, еще может показать себя самостоятельным политиком. Склонным к довольно нестандартным стратегическим и тактическим ходам.