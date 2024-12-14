Креативный ход украинского правительства

ukenru
Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший
14:29 • 15118 просмотра

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший

Эксклюзив
Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
 • 109700 просмотра

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Эксклюзив
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
 • 160588 просмотра

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Эксклюзив
Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства
 • 133450 просмотра

Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства

Эксклюзив
"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов
 • 163836 просмотра

"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

Эксклюзив
Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт
 • 137404 просмотра

Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт

Эксклюзив
На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции
 • 137143 просмотра

На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции

Эксклюзив
Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины
 • 137193 просмотра

Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины

Эксклюзив
Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта
 • 135837 просмотра

Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта

Эксклюзив
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
 • 203973 просмотра

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Антикоррупционный суд возвращает государству 138 земельных участков НААН и осудил девять должностных лиц

Антикоррупционный суд возвращает государству 138 земельных участков НААН и осудил девять должностных лиц

 • 27847 просмотра
Зачем россия бьет по энергетике Украины: выводы ISW

Зачем россия бьет по энергетике Украины: выводы ISW

 • 99519 просмотра
Италия готова отправить миротворцев в Украину

Италия готова отправить миротворцев в Украину

 • 105227 просмотра
Обстрелы Херсонщины: 2 человека погибли, еще 6 - получили ранения

Обстрелы Херсонщины: 2 человека погибли, еще 6 - получили ранения

 • 22084 просмотра
Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

12:39 • 72805 просмотра
публикации
Креативный ход украинского правительства

Креативный ход украинского правительства

14:45 • 15159 просмотра
Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

12:39 • 72805 просмотра
Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

 • 122700 просмотра
20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

 • 121842 просмотра
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
Эксклюзив

 • 160588 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мадонна в центре скандала: провокационные фото с "Папой" взорвали соцсети

Мадонна в центре скандала: провокационные фото с "Папой" взорвали соцсети

13:13 • 15240 просмотра
Metallica и Smashing Pumpkins: действительно ли «Fuel» является плагиатом?

Metallica и Smashing Pumpkins: действительно ли «Fuel» является плагиатом?

 • 80444 просмотра
Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

 • 95137 просмотра
Актриса Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой: родилась девочка

Актриса Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой: родилась девочка

 • 89185 просмотра
"Очень стабильно": Джимми Киммел раскопал старые твиты Трампа о Time после признания человеком года

"Очень стабильно": Джимми Киммел раскопал старые твиты Трампа о Time после признания человеком года

 • 89601 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Креативный ход украинского правительства

Креативный ход украинского правительства

Киев  •  УНН

 • 15112 просмотра

Read in English

Кабмин передал Госпогранслужбе 23 млрд гривен на закупку снарядов у польских поставщиков. Премьер-министр Шмыгаль последовательно реализует стратегию обеспечения ВСУ боеприпасами.

Дениса Анатольевича Шмыгаля зря рассматривают в качестве "технического премьер-министра", который лишь выполняет указания Банковой. Уже учитывая то, что он является человеком, который в новейшей истории Украины дольше всех занимает должность руководителя правительства (с марта 2020 г.), можно сделать вывод, что как политик он способен формулировать цели и успешно выполнять те задачи, которые являются на данный момент насущными и для общества, и для власти.

А то, что он не злоупотребляет PR, как некоторые его подчиненные, свидетельствует лишь о необходимости внимательнее следить за тем, о чем Денис Анатольевич информирует в обыденном стиле, без использования ярких лозунгов и громких обещаний.

Примером этого является дискуссия, которая длится почти две недели в отечественных медиа относительно передачи Госпогранслужбе 23 млрд гривен на закупку снарядов у польских поставщиков. Соответствующее распоряжение №1191-р Кабмин принял 29 ноября на запрос Минобороны. Деньги перейдут со счетов Агентства оборонных закупок в распоряжение ГПСУ.

Для кого-то эта новость может выглядеть сенсационной, но вспомните то, что Денис Шмыгаль говорил за последние 2,5 года относительно обеспечения ВСУ снарядами и другими боеприпасами. Накануне каждого нового бюджетного года он определял в качестве приоритетных задач непрерывные поставки боеприпасов на линию фронта и на склады. На встрече с послами Евросоюза (май 2014 г.) премьер отметил, что актуальной задачей для Кабмина является закупка боеприпасов. В том числе, в рамках "Чешской инициативы".

В октябре 2024 г. Денис Шмыгаль очертил еще одно направление работы: "Наша цель - построить один из самых современных оборонно-промышленных комплексов. Президент Украины четко сформулировал нашу стратегическую задачу: "демократия должна быть лучше вооружена, чем тирания". Украина имеет надежную поддержку партнеров. Оборонные компании из разных уголков мира уже заходят на украинский рынок, строят производства, планируют инвестиции и партнерство".

Понятно, что без дополнительных гарантий безопасности инвесторы во время полномасштабной войны в Украину не пойдут. А обеспечить эту безопасность в полном объеме, без выделения дополнительных средств ПВО, на что союзники соглашаются крайне неохотно, довольно проблемно. Что, однако, не снимает потребности: а) развития партнерских отношений с оборонными компаниями; б) бесперебойных поставок боеприпасов для ВСУ и Сил Обороны.

Из всего сказанного и сделанного в этой сфере Шмыгалем, можно увидеть, что если правительство будет иметь возможность увеличить производство и приобретение боеприпасов - оно это сделает. И если речь будет вестись о партнерских отношениях с компаниями из дружественных стран - преградой для сотрудничества производство боеприпасов за пределами Украины не будет. Поэтому распоряжение о передаче неиспользованных средств от Агентства оборонных закупок Госпогранслужбе, которая имеет и право и полномочия осуществлять такие операции - вполне укладывается в логику действий руководства правительства Украины, то есть Денис Шмыгаль, подписывая распоряжение о передаче средств, не сделал ничего, что противоречило бы его предыдущим заявлениям и поведению. Просто в отечественных условиях большинство обозревателей в каждом конкретном случае привыкли искать определенный контекст и "схемы", чего на самом деле, не могло быть хотя бы потому, что движение указанных в правительственном распоряжении денег является вполне прозрачным.

Ну, а Денис Анатольевич, как кажется, еще может показать себя самостоятельным политиком. Склонным к довольно нестандартным стратегическим и тактическим ходам.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитикапубликации
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
polshaПольша