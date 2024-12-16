День со светом: завтра в Украине отключения не запланированы
Киев • УНН
Укрэнерго сообщает, что 17 декабря не планируется применение ограничений потребления электроэнергии. Компания призывает экономно использовать электроэнергию и избегать одновременного включения мощных приборов с 8:00 до 22:00.
Завтра украинцев ждет день со светом - применение мер ограничения потребления не прогнозируется, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
«Завтра, 17 декабря, применение мер ограничения потребления не прогнозируется. В случае изменения ситуации - об этом будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.
В компании призвали украинцев потреблять электроэнергию экономно и не включать несколько мощных электроприборов одновременно в период с 8:00 до 22:00.
Новые правила отключения электроэнергии: в «Укрэнерго» объяснили, как это будет работать12 дек. 2024, 10:24 • 19762 просмотра