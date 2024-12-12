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Новые правила отключения электроэнергии: в «Укрэнерго» объяснили, как это будет работать

Новые правила отключения электроэнергии: в «Укрэнерго» объяснили, как это будет работать

Киев  •  УНН

 • 3584 просмотра

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«Укрэнерго» вводит унифицированные правила отключения электроэнергии для всех областей Украины. Каждая очередь графиков будет разделена на две подочереди, а на отключение и включение отводится до 30 минут.

Утвержденная Минэнерго инструкция о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии позволит установить одинаковые принципы отключения электроэнергии для всех областей.

Как будут работать новые правила отключения электроэнергии рассказали в «Укрэнерго», передает УНН.

Детали

Установить одинаковые принципы применения графиков почасовых отключений для населения во всех областях. Такую цель имеет обновленная «Инструкция о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии», утвержденная приказом Министерства энергетики Украины №439 от 27.11.2024

- сообщили в «Укрэнерго».

В «Укрэнерго» отметили, что для бытовых пользователей каждая очередь графиков отключения будет дополнительно разделена на две подочереди - для более точного и равномерного распределения ограничений между регионами и внутри каждой области.

Например, если обесточивание одной очереди много - диспетчером может быть отдана командная на обесточивание 0,5 очереди, или 2,5 очереди - если 2 очередей мало

- говорится в сообщении. 

Также на обесточивание и запитку абонентов официально будет отводится до 30 мин.

Графики почасовых отключений во всех областях будут унифицированы, с соблюдением принципов равномерности и справедливости. Каждая группа потребителей в каждой области, которую определяет оператор системы распределения (облэнерго), получит четкое время, когда меры ограничения будут применяться к ней. С учетом максимально справедливого распределения по критериям день/ночь, будни/выходные

 - добавили в «Укрэнерго». 

Также усиливается контроль применения графиков ограничения мощности для промышленности.

Если предприятия лица не выполняют команду о применении ограничения мощностей - операторы системы распределения (облэнерго) должны самостоятельно применить графики аварийного отключения в отношении тех потребителей, которые подключены к их сетям.

А оператор системы передачи - применить график аварийных отключений в отношении тех потребителей, которые подключены к магистральным сетям.

Напомним,

Министерство энергетики Украины внесло изменения в порядок применения графиков стабилизационных отключений света. В частности, графики распределяются на 6 равных очередей, которые должны поддерживаться в объеме не менее 12,5% от общего потребления замеров последнего режимного дня. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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