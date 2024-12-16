ukenru
Эксклюзив
Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря
08:49 • 12075 просмотра

Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря

Эксклюзив
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
07:43 • 67675 просмотра

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье
 • 108263 просмотра

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье

Эксклюзив
Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом
 • 144802 просмотра

Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится
 • 143679 просмотра

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший
 • 152278 просмотра

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший

Эксклюзив
Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
 • 161868 просмотра

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Эксклюзив
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
 • 222662 просмотра

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Эксклюзив
Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства
 • 173357 просмотра

Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства

Эксклюзив
"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов
 • 173758 просмотра

"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Оккупанты пытаются вербовать банковских должников в ряды своей армии - ЦНС

Оккупанты пытаются вербовать банковских должников в ряды своей армии - ЦНС

 • 72258 просмотра
В Чехии не фиксируют увеличения количества новоприбывших беженцев из Украины

В Чехии не фиксируют увеличения количества новоприбывших беженцев из Украины

 • 37240 просмотра
Партия Шольца в предвыборной программе прописала отказ от Taurus для Украины

Партия Шольца в предвыборной программе прописала отказ от Taurus для Украины

 • 70696 просмотра
У Трампа отреагировали на идею Орбана относительно «рождественского перемирия» в Украине

У Трампа отреагировали на идею Орбана относительно «рождественского перемирия» в Украине

04:37 • 41196 просмотра
Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

08:16 • 36251 просмотра
публикации
Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

08:16 • 36251 просмотра
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
Эксклюзив

07:43 • 67675 просмотра
Креативный ход украинского правительства

Креативный ход украинского правительства

 • 129400 просмотра
Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

 • 134119 просмотра
Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

 • 150721 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Анджелина Джоли рассказала об одиночестве и сравнила себя со своим персонажем из фильма «Мария»

Анджелина Джоли рассказала об одиночестве и сравнила себя со своим персонажем из фильма «Мария»

09:31 • 766 просмотра
Глава Instagram заявил, что соцсети нуждаются в большем контексте из-за ИИ

Глава Instagram заявил, что соцсети нуждаются в большем контексте из-за ИИ

07:58 • 14149 просмотра
5 рождественских фильмов, которые помогут детям с особыми потребностями почувствовать праздник

5 рождественских фильмов, которые помогут детям с особыми потребностями почувствовать праздник

 • 51423 просмотра
Барабанщик U2 не понимает чисел: ему поставили диагноз дискалькулия

Барабанщик U2 не понимает чисел: ему поставили диагноз дискалькулия

 • 51565 просмотра
Мадонна в центре скандала: провокационные фото с "Папой" взорвали соцсети

Мадонна в центре скандала: провокационные фото с "Папой" взорвали соцсети

 • 105818 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря

Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря

Киев  •  УНН

 • 7570 просмотра

Read in English

Меркурий начинает прямое движение, что улучшит взаимопонимание между людьми и ускорит все процессы. 21 декабря произойдет важное астрологическое событие - день зимнего солнцестояния.

Меркурий начал свое нормально движение, а это значит, что все процессы пойдут быстрее и с меньшим сопротивлением. Какой будет неделя с 16 по 22 декабря специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

"Прошлая неделя была одной из самых сложных и пассивных в 2024 году.

Но с этой недели мы постепенно возвращаемся к привычному графику, и нас ждут замечательные астрологические события.

С понедельника и на протяжении всей недели Меркурий, постепенно набирая скорость, начинает двигаться в прямом направлении. Это означает, что наши мысли станут более ясными и активными, а контактность и взаимопонимание между людьми заметно улучшатся.

Марс остаётся ретроградным до конца февраля, что может провоцировать конфликты и военную напряжённость, которые то затихают, то снова вспыхивают. 17 и 18 декабря к ретроградному Марсу присоединиться Луна и это опасные дни, если учесть, что Луна успеет сделать оппозицию к Плутону.

Однако, на этой неделе нас ждёт благоприятный аспект, который сделает её мягче и спокойнее. Это гармоничный трин между Венерой и Юпитером.

Такой аспект способствует гармонии в личных отношениях, в браке и семье. Он дарит больше оптимизма и радости, создаёт желание украшать дом к праздникам, заниматься кулинарией и проводить время в кругу любимых людей и друзей. Особенно этот аспект благоприятен для людей искусства — он принесёт вдохновение и творческий подъём", - рассказала астролог.

Однако, по ее словам, всю неделю Солнце будет находиться в напряжённом аспекте с Нептуном, что может вызывать психологическую усталость, путаницу и снижение энергии.

"Чтобы справиться с этим периодом, важно придерживаться режима дня, составлять планы и быть организованными. Это поможет преодолеть трудности и даже провести время эффективно. Также будьте осторожны с авантюристами — не дайте себя обмануть", - советует Ксения Базиленко.

С 21 декабря Солнце переходит в знак Козерога — структурного, сильного и дисциплинированного. Это внесёт ясность и упорядоченность в дела, и всё начнёт двигаться более чётко.

Но самым важным событием этой недели станет 21 декабря — день зимнего солнцестояния.

"Это одна из четырёх ключевых солнечных точек года. В этот день — самая длинная ночь и самый короткий день года. После него день начнёт увеличиваться, знаменуя начало нового солнечного цикла.

С древности этот день считался рождением Солнца и началом нового годового цикла. Он символизирует победу света над тьмой, когда высшие силы особенно обращают внимание на человека и слышат его просьбы.

Не упустите возможность отметить этот день ярко и осознанно, следуя традициям предков. Важно, чтобы к этому дню ваша ёлка уже была украшена. Ель символизирует жизнь, а её украшения — благополучие в доме. В старину семьи водили хороводы вокруг ёлки, чтобы усилить солнечную энергию и запустить новый цикл года.

Обязательно напишите свои желания, накройте праздничный стол, приглашайте гостей, дарите подарки и радуйте друг друга. Пусть этот день принесёт вам свет, тепло и надежду на лучшее!", - дала советы астролог.

ОВНЫ

На этой неделе ваши дела пойдут в гору. Вы почувствуете прилив энергии, станете более активными. Удача будет сопутствовать вам в юридических вопросах, обучении, а также в поездках за границу. Однако избегайте путешествий по воде. Вы можете получить интересные предложения по работе. В любовных отношениях ожидается успех и приятные сюрпризы.

ТЕЛЬЦЫ

Неделя станет для вас периодом полной трансформации. Дела удачно сдвинутся с места, и вы начнете принимать решения быстрее — обстоятельства сами подтолкнут вас к этому. Ваши финансовые дела улучшатся: возможна помощь в виде дотаций или сотрудничества с надежными инвесторами. В середине недели следите за своими эмоциями, чтобы избежать ошибок. А к концу недели ожидайте успеха в любви.

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя поможет вам прояснить многие вопросы. Вы сможете раскрыть важные темы и вывести всё на чистую воду, но существует риск запутаться. Важно доверять партнерам, как в бизнесе, так и в личной жизни, рассчитывая на их поддержку. В учебе вас ждет успех, будут новые знакомства и много полезной информации.

РАКИ

Начало недели будет насыщенным и эмоциональным. Постарайтесь избегать принятия решений под влиянием эмоций. Затем дела начнут приносить положительные результаты, особенно в профессиональной сфере. Возможно изменение коллектива или графика работы, либо удачный переход на новое место. В финансовых вопросах ожидаются хорошие перспективы.

ЛЬВЫ

Неделя будет активной и успешной, особенно в личных отношениях. Для творческих Львов это отличное время проявить себя. В остальных делах при вашей активности вы добьетесь успеха. Однако не забывайте о полноценном отдыхе — он зарядит вас энергией и положительными эмоциями.

ДЕВЫ

Ваши дела начнут двигаться в нужном направлении, особенно в работе и домашних вопросах. Это хорошее время, чтобы проводить его с близкими, решать бытовые задачи, заниматься ремонтом или покупкой недвижимости. В выходные возможна эмоциональная перегрузка, поэтому постарайтесь уделить время отдыху и гармонизации внутреннего состояния.

ВЕСЫ

Вы вернетесь к привычному активному ритму жизни. Это время новых встреч, поездок, общения и обучения. Коммерческие дела начнут развиваться, восстановятся прерванные связи с друзьями и соседями. Удачно пройдут публичные выступления и лекции.

СТРЕЛЬЦЫ

Дела начнут двигаться быстрее. Однако ваше физическое состояние может быть переменчивым: периодами вы будете чувствовать энергичный подъем, а затем усталость. Постарайтесь найти баланс между работой и отдыхом. На этой неделе у вас появятся интересные идеи, полезные знакомства, возможность оформить важные документы и отправиться в дальние поездки.

КОЗЕРОГИ

На этой неделе ваше настроение будет сменяться между желанием уединения и активным состоянием. Важно расставить приоритеты, чтобы найти баланс между работой и восстановлением ресурсов. Сохраняйте спокойствие и поддерживайте свое психическое здоровье. Это время для анализа, чтобы с новыми силами войти в активный деловой ритм уже на следующей неделе.

ВОДОЛЕИ

Неделя принесет вам яркие события, но и сильные эмоциональные переживания, особенно в середине недели. Сосредоточьтесь на решении накопившихся дел, связанных с развитием бизнеса или проектов. Финансовые вопросы могут двигаться медленно, поэтому важно правильно распределить силы. Вы можете рассчитывать на поддержку друзей и коллег — командная работа принесет вам больше результатов.

РЫБЫ

Неделя будет зависеть от вашего внутреннего настроя. Лень может взять верх, но задачи будут требовать от вас активности. Не упустите возможность получить выгодные предложения по работе, изменить карьерный курс или подняться на новую ступень. Для этого нужно будет проявить инициативу и приложить усилия.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
marsМарс