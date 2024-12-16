Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря

Меркурий начал свое нормально движение, а это значит, что все процессы пойдут быстрее и с меньшим сопротивлением. Какой будет неделя с 16 по 22 декабря специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

"Прошлая неделя была одной из самых сложных и пассивных в 2024 году.

Но с этой недели мы постепенно возвращаемся к привычному графику, и нас ждут замечательные астрологические события.

С понедельника и на протяжении всей недели Меркурий, постепенно набирая скорость, начинает двигаться в прямом направлении. Это означает, что наши мысли станут более ясными и активными, а контактность и взаимопонимание между людьми заметно улучшатся.

Марс остаётся ретроградным до конца февраля, что может провоцировать конфликты и военную напряжённость, которые то затихают, то снова вспыхивают. 17 и 18 декабря к ретроградному Марсу присоединиться Луна и это опасные дни, если учесть, что Луна успеет сделать оппозицию к Плутону.

Однако, на этой неделе нас ждёт благоприятный аспект, который сделает её мягче и спокойнее. Это гармоничный трин между Венерой и Юпитером.

Такой аспект способствует гармонии в личных отношениях, в браке и семье. Он дарит больше оптимизма и радости, создаёт желание украшать дом к праздникам, заниматься кулинарией и проводить время в кругу любимых людей и друзей. Особенно этот аспект благоприятен для людей искусства — он принесёт вдохновение и творческий подъём", - рассказала астролог.

Однако, по ее словам, всю неделю Солнце будет находиться в напряжённом аспекте с Нептуном, что может вызывать психологическую усталость, путаницу и снижение энергии.

"Чтобы справиться с этим периодом, важно придерживаться режима дня, составлять планы и быть организованными. Это поможет преодолеть трудности и даже провести время эффективно. Также будьте осторожны с авантюристами — не дайте себя обмануть", - советует Ксения Базиленко.

С 21 декабря Солнце переходит в знак Козерога — структурного, сильного и дисциплинированного. Это внесёт ясность и упорядоченность в дела, и всё начнёт двигаться более чётко.

Но самым важным событием этой недели станет 21 декабря — день зимнего солнцестояния.

"Это одна из четырёх ключевых солнечных точек года. В этот день — самая длинная ночь и самый короткий день года. После него день начнёт увеличиваться, знаменуя начало нового солнечного цикла.

С древности этот день считался рождением Солнца и началом нового годового цикла. Он символизирует победу света над тьмой, когда высшие силы особенно обращают внимание на человека и слышат его просьбы.

Не упустите возможность отметить этот день ярко и осознанно, следуя традициям предков. Важно, чтобы к этому дню ваша ёлка уже была украшена. Ель символизирует жизнь, а её украшения — благополучие в доме. В старину семьи водили хороводы вокруг ёлки, чтобы усилить солнечную энергию и запустить новый цикл года.

Обязательно напишите свои желания, накройте праздничный стол, приглашайте гостей, дарите подарки и радуйте друг друга. Пусть этот день принесёт вам свет, тепло и надежду на лучшее!", - дала советы астролог.

ОВНЫ

На этой неделе ваши дела пойдут в гору. Вы почувствуете прилив энергии, станете более активными. Удача будет сопутствовать вам в юридических вопросах, обучении, а также в поездках за границу. Однако избегайте путешествий по воде. Вы можете получить интересные предложения по работе. В любовных отношениях ожидается успех и приятные сюрпризы.

ТЕЛЬЦЫ

Неделя станет для вас периодом полной трансформации. Дела удачно сдвинутся с места, и вы начнете принимать решения быстрее — обстоятельства сами подтолкнут вас к этому. Ваши финансовые дела улучшатся: возможна помощь в виде дотаций или сотрудничества с надежными инвесторами. В середине недели следите за своими эмоциями, чтобы избежать ошибок. А к концу недели ожидайте успеха в любви.

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя поможет вам прояснить многие вопросы. Вы сможете раскрыть важные темы и вывести всё на чистую воду, но существует риск запутаться. Важно доверять партнерам, как в бизнесе, так и в личной жизни, рассчитывая на их поддержку. В учебе вас ждет успех, будут новые знакомства и много полезной информации.

РАКИ

Начало недели будет насыщенным и эмоциональным. Постарайтесь избегать принятия решений под влиянием эмоций. Затем дела начнут приносить положительные результаты, особенно в профессиональной сфере. Возможно изменение коллектива или графика работы, либо удачный переход на новое место. В финансовых вопросах ожидаются хорошие перспективы.

ЛЬВЫ

Неделя будет активной и успешной, особенно в личных отношениях. Для творческих Львов это отличное время проявить себя. В остальных делах при вашей активности вы добьетесь успеха. Однако не забывайте о полноценном отдыхе — он зарядит вас энергией и положительными эмоциями.

ДЕВЫ

Ваши дела начнут двигаться в нужном направлении, особенно в работе и домашних вопросах. Это хорошее время, чтобы проводить его с близкими, решать бытовые задачи, заниматься ремонтом или покупкой недвижимости. В выходные возможна эмоциональная перегрузка, поэтому постарайтесь уделить время отдыху и гармонизации внутреннего состояния.

ВЕСЫ

Вы вернетесь к привычному активному ритму жизни. Это время новых встреч, поездок, общения и обучения. Коммерческие дела начнут развиваться, восстановятся прерванные связи с друзьями и соседями. Удачно пройдут публичные выступления и лекции.

СТРЕЛЬЦЫ

Дела начнут двигаться быстрее. Однако ваше физическое состояние может быть переменчивым: периодами вы будете чувствовать энергичный подъем, а затем усталость. Постарайтесь найти баланс между работой и отдыхом. На этой неделе у вас появятся интересные идеи, полезные знакомства, возможность оформить важные документы и отправиться в дальние поездки.

КОЗЕРОГИ

На этой неделе ваше настроение будет сменяться между желанием уединения и активным состоянием. Важно расставить приоритеты, чтобы найти баланс между работой и восстановлением ресурсов. Сохраняйте спокойствие и поддерживайте свое психическое здоровье. Это время для анализа, чтобы с новыми силами войти в активный деловой ритм уже на следующей неделе.

ВОДОЛЕИ

Неделя принесет вам яркие события, но и сильные эмоциональные переживания, особенно в середине недели. Сосредоточьтесь на решении накопившихся дел, связанных с развитием бизнеса или проектов. Финансовые вопросы могут двигаться медленно, поэтому важно правильно распределить силы. Вы можете рассчитывать на поддержку друзей и коллег — командная работа принесет вам больше результатов.

РЫБЫ

Неделя будет зависеть от вашего внутреннего настроя. Лень может взять верх, но задачи будут требовать от вас активности. Не упустите возможность получить выгодные предложения по работе, изменить карьерный курс или подняться на новую ступень. Для этого нужно будет проявить инициативу и приложить усилия.