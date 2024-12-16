Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту
Киев • УНН
Boeing 787 Dreamliner совершил экстренную посадку на Бермудских островах из-за сильного запаха от 100 свиней в грузовом отсеке. Пассажиров разместили в отелях, а животных оставили под наблюдением ветеринаров.
Кроме 259 пассажиров, на борту Боинг 787 Dreamliner находилось 100 живых свиней в грузовом отсеке.
Передает УНН со ссылкой на BILD.
Самолет, выполнявший рейс из Амстердама в Мехико, вынужден был экстренно приземлиться на Бермудских островах из-за необычной проблемы: сильный запах от 100 свиней, которые находились в грузовом отсеке, распространился по всему самолету, в частности по кабине пилотов. Экстренная посадка была необходима для проветривания самолета.
«Особый запах 100 свиней, которые путешествовали в трюме, побудил экипаж отправиться на Бермудские острова, чтобы подышать свежим воздухом», - сообщил Skyport, оператор международного аэропорта Л. Ф. Уэйда.
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Свиней разгрузили и поместили в бывшее помещение для обработки почты аэропорта. Пассажиров и членов экипажа KLM оформили иммиграционные органы и разместили в отелях.
Самолет проветрили, и через 30 часов пассажиры продолжили путь в Мексику. Свиней, в свою очередь, оставили на острове под наблюдением ветеринаров. Как отметили власти Бермудских островов, животных обеспечили всем необходимым в период их вынужденной остановки.
Дополнение
Это не первый случай, когда самолету приходится совершать посадку из-за неприятного запаха. Рейс из Хьюстона в Вашингтон пришлось перенаправить из-за сильного метеоризма у пассажира. Ситуация была настолько серьезной, что членов экипажа вырвало, а пассажиры попросили маски, сообщает New York Post.
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