«Внимание, воры на границе": пограничники показали видео, как подкармливали лису сосисками
Киев • УНН
Украинские пограничники поделились видео, как кормили лису сосисками на границе. Животное сначала осторожно пробовало еду, а потом едва не украло рюкзак военного.
Пограничники показали видео, как подкармливали лису сосисками, которая в конце концов чуть не утянула рюкзак военного, передает УНН.
Детали
Внимание, воры на границе. Данные для составления фоторобота: рыжий, имеет черные лапы, хитрые глаза и дикий аппетит
На кадрах видно, как лиса подошла к украинским пограничникам и с осторожностью пробует сосиску, которую ей дает военный.
Впоследствии военный отдал сосиску зверю, однако она вернулась и чуть не утянула рюкзак пограничника.
Напомним,
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