«Внимание, воры на границе": пограничники показали видео, как подкармливали лису сосисками

Пограничники показали видео, как подкармливали лису сосисками, которая в конце концов чуть не утянула рюкзак военного, передает УНН.

Детали

Внимание, воры на границе. Данные для составления фоторобота: рыжий, имеет черные лапы, хитрые глаза и дикий аппетит - говорится в описании под видео.

На кадрах видно, как лиса подошла к украинским пограничникам и с осторожностью пробует сосиску, которую ей дает военный.

Впоследствии военный отдал сосиску зверю, однако она вернулась и чуть не утянула рюкзак пограничника.

Напомним,

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