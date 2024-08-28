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“Увага, злодії на кордоні”: прикордонники показали відео, як підгодовували лисицю сосисками

Київ • УНН

 • 102434 перегляди

Українські прикордонники поділилися відео, як годували лисицю сосисками на кордоні. Тварина спочатку обережно куштувала їжу, а потім ледь не вкрала рюкзак військового.

Прикордонники показали відео, як підгодовували лисицю сосисками, яка зрештою ледве не утягла рюкзак військового, передає УНН.

Деталі

Увага, злодії на кордоні. Дані для складання фоторобота: рудий, має чорні лапи, хитрі очі та дикий апетит

- йдеться в описі під відео.

На кадрах видно, як лисиця підійшла до українських прикордонників та з обережністю куштує сосиску, яку їй дає військовий.

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Згодом військовий віддав сосиску звіру, однак вона повернулася і ледве не утягла рюкзак прикордонника.

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Нагадаємо

У Берлінському зоопарку сталася рідкісна подія - народилися двоє дитинчат великої панди. Вони знаходяться в спеціальному інкубаторі під постійним наглядом. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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