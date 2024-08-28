“Увага, злодії на кордоні”: прикордонники показали відео, як підгодовували лисицю сосисками
Київ • УНН
Українські прикордонники поділилися відео, як годували лисицю сосисками на кордоні. Тварина спочатку обережно куштувала їжу, а потім ледь не вкрала рюкзак військового.
Прикордонники показали відео, як підгодовували лисицю сосисками, яка зрештою ледве не утягла рюкзак військового, передає УНН.
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На кадрах видно, як лисиця підійшла до українських прикордонників та з обережністю куштує сосиску, яку їй дає військовий.
Згодом військовий віддав сосиску звіру, однак вона повернулася і ледве не утягла рюкзак прикордонника.
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