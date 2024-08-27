У Берлінському зоопарку народилися двоє дитинчат великої панди

У Берлінському зоопарку сталася рідкісна подія - народилися двоє дитинчат великої панди. Вони знаходяться в спеціальному інкубаторі під постійним наглядом. Про це повідомляє Deutsche Welle, передає УНН.

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Рідкісна подія в Берлінському зоопарку. Тут народилися двоє дитинчат великої панди. Двоє малюків з’явилися на світ 22 серпня. В перші тижні дитинчата панди особливо вразливі, тому знаходяться в спеціальному інкубаторі під постійним наглядом. На вигодовування мамі їх приносять по черзі