У Берлінському зоопарку народилися двоє дитинчат великої панди
Київ • УНН
У Берлінському зоопарку 22 серпня народилися двоє дитинчат великої панди. Малюки знаходяться в спеціальному інкубаторі під постійним наглядом, а на вигодовування їх по черзі приносять мамі.
У Берлінському зоопарку сталася рідкісна подія - народилися двоє дитинчат великої панди. Вони знаходяться в спеціальному інкубаторі під постійним наглядом. Про це повідомляє Deutsche Welle, передає УНН.
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Рідкісна подія в Берлінському зоопарку. Тут народилися двоє дитинчат великої панди. Двоє малюків з’явилися на світ 22 серпня. В перші тижні дитинчата панди особливо вразливі, тому знаходяться в спеціальному інкубаторі під постійним наглядом. На вигодовування мамі їх приносять по черзі
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