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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Берлинском зоопарке родились двое детенышей большой панды

В Берлинском зоопарке родились двое детенышей большой панды

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 18:22  •  5993 просмотра

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В Берлинском зоопарке 22 августа родились двое детенышей большой панды. Малыши находятся в специальном инкубаторе под постоянным наблюдением, а на вскармливание их поочередно приносят маме.

В Берлинском зоопарке произошло редкое событие - родились двое детенышей большой панды. Они находятся в специальном инкубаторе под постоянным наблюдением. Об этом сообщает Deutsche Welle, передает УНН.

Детали

Редкое событие в Берлинском зоопарке. Здесь родились двое детенышей большой панды. Двое малышей появились на свет 22 августа. В первые недели детеныши панды особенно уязвимы, поэтому находятся в специальном инкубаторе под постоянным наблюдением. На вскармливание маме их приносят по очереди

- объясняет  издание

Напомним,

В Ивано-Франковской области пожарные спасли аиста, который запутался в обесточенной линии электропередач.

Павел Башинский

Павел Башинский

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