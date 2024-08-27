В Берлинском зоопарке родились двое детенышей большой панды
Киев • УНН
В Берлинском зоопарке 22 августа родились двое детенышей большой панды. Малыши находятся в специальном инкубаторе под постоянным наблюдением, а на вскармливание их поочередно приносят маме.
В Берлинском зоопарке произошло редкое событие - родились двое детенышей большой панды. Они находятся в специальном инкубаторе под постоянным наблюдением. Об этом сообщает Deutsche Welle, передает УНН.
Детали
Редкое событие в Берлинском зоопарке. Здесь родились двое детенышей большой панды. Двое малышей появились на свет 22 августа. В первые недели детеныши панды особенно уязвимы, поэтому находятся в специальном инкубаторе под постоянным наблюдением. На вскармливание маме их приносят по очереди
Напомним,
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