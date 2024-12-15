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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Самолет American Airlines совершил экстренную посадку из-за столкновения с птицей

Самолет American Airlines совершил экстренную посадку из-за столкновения с птицей

Киев  •  УНН

 • 4477 просмотра

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Рейс American Airlines из Ла-Гуардии в Северную Каролину был перенаправлен в аэропорт Кеннеди из-за столкновения с птицей. Инцидент привел к отказу двигателя, но самолет успешно приземлился.

Удар птиц заставил American Airlines перенаправить рейс: впоследствии самолет благополучно приземлился в международном аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке, American Airlines принесла извинения.

Передает УНН со ссылкой на The Charlotte Observer.

По данным American Airlines, рейс из аэропорта Ла-Гуардия в Северную Каролину был перенаправлен в международный аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди в четверг вечером из-за сообщения о столкновении с птицей.

Речь идет об отказе работы двигателя в результате инцидента. На кадрах видно происшествие.

По данным FlightAware, рейс 1722 компании American Airlines вылетел около 19:20 и приземлился около 20:00 в аэропорту имени Джона Кеннеди.

American Airlines приносит извинения после того, как забастовка птиц отменила рейс из Шарлотты в Нью-Йорк.

Напомним

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Игорь Тележников

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