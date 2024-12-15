Самолет American Airlines совершил экстренную посадку из-за столкновения с птицей

Удар птиц заставил American Airlines перенаправить рейс: впоследствии самолет благополучно приземлился в международном аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке, American Airlines принесла извинения.

Передает УНН со ссылкой на The Charlotte Observer.

По данным American Airlines, рейс из аэропорта Ла-Гуардия в Северную Каролину был перенаправлен в международный аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди в четверг вечером из-за сообщения о столкновении с птицей.

Речь идет об отказе работы двигателя в результате инцидента. На кадрах видно происшествие.

По данным FlightAware, рейс 1722 компании American Airlines вылетел около 19:20 и приземлился около 20:00 в аэропорту имени Джона Кеннеди.

American Airlines приносит извинения после того, как забастовка птиц отменила рейс из Шарлотты в Нью-Йорк.

Напомним

В Керченском проливе два российских танкера попали в аварию - один сел на мель, другой лег в дрейф. В результате инцидента погиб один член экипажа, 12 моряков эвакуированы, произошел разлив нефтепродуктов.