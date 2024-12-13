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Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
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Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Киев  •  УНН

 • 814 просмотра

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Верховный Суд не удовлетворил требование нардепа Дубинского о признании бездействия ВР относительно неназначения президентских выборов. Сейчас подозреваемый в госизмене депутат находится под стражей в СИЗО.

Сегодня Верховный Суд отказался удовлетворить жалобу народного депутата Александра Дубинского о признании противоправным бездействие парламента в вопросе неназначения выборов Президента Украины, передает УНН.

Решение вынесла коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда.

Дубинский требовал признать "противоправной бездеятельность ВРУ относительно не назначения выборов Президента Украины и обязательства ВРУ назначить выборы Президента Украины путем принятия соответствующего постановления". В этом ему было отказано.

Напомним, определенный Конституцией пятилетний срок полномочий Президента Украины Владимира Зеленского закончился весной 2023 года. При обычных условиях, в марте должен был бы состояться первый тур выборов, а второй, при необходимости, - в апреле. Однако из-за действия военного положения выборы не были назначены, в соответствии со ст. 19 "Закона о правовом режиме военного положения". Дубинский в своем иске пытался опротестовать это.

Добавим

Сам внефракционный нардеп Дубинский находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

13 ноября 2023 года нардепу Александру Дубинскому было объявлено подозрение в государственной измене и участии в преступной организации. 14 ноября Печерский райсуд Киева избрал Дубинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие установило, что он имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, которую сформировало главное управление генштаба вооруженных сил россии.

Он распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве Украины. В частности, о якобы вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США в 2019 году. Также преступная организация в которую он входил имела целью расшатывание общественно-политической ситуации в Украине.

В 2024 году ГБР завершило расследование относительно государственной измены участников преступной организации, в состав которой входил Дубинский. Дело передали в суд.

Следствие установило, что он, экс-нардеп Деркач и экс-прокурор Кулик по указанию российских спецслужб организовали мероприятия по дискредитации имиджа Украины на международной арене для ухудшения дипломатических отношений с США и осложнения вступления Украины в Европейский Союз и НАТО.

Также нардепа подозревают в служебном подлоге для выезда за границу и в незаконной переправке через государственную границу других лиц.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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