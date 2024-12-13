Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
Киев • УНН
Верховный Суд не удовлетворил требование нардепа Дубинского о признании бездействия ВР относительно неназначения президентских выборов. Сейчас подозреваемый в госизмене депутат находится под стражей в СИЗО.
Сегодня Верховный Суд отказался удовлетворить жалобу народного депутата Александра Дубинского о признании противоправным бездействие парламента в вопросе неназначения выборов Президента Украины, передает УНН.
Решение вынесла коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда.
Дубинский требовал признать "противоправной бездеятельность ВРУ относительно не назначения выборов Президента Украины и обязательства ВРУ назначить выборы Президента Украины путем принятия соответствующего постановления". В этом ему было отказано.
Напомним, определенный Конституцией пятилетний срок полномочий Президента Украины Владимира Зеленского закончился весной 2023 года. При обычных условиях, в марте должен был бы состояться первый тур выборов, а второй, при необходимости, - в апреле. Однако из-за действия военного положения выборы не были назначены, в соответствии со ст. 19 "Закона о правовом режиме военного положения". Дубинский в своем иске пытался опротестовать это.
Добавим
Сам внефракционный нардеп Дубинский находится в СИЗО по подозрению в госизмене.
13 ноября 2023 года нардепу Александру Дубинскому было объявлено подозрение в государственной измене и участии в преступной организации. 14 ноября Печерский райсуд Киева избрал Дубинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Следствие установило, что он имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, которую сформировало главное управление генштаба вооруженных сил россии.
Он распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве Украины. В частности, о якобы вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США в 2019 году. Также преступная организация в которую он входил имела целью расшатывание общественно-политической ситуации в Украине.
В 2024 году ГБР завершило расследование относительно государственной измены участников преступной организации, в состав которой входил Дубинский. Дело передали в суд.
Следствие установило, что он, экс-нардеп Деркач и экс-прокурор Кулик по указанию российских спецслужб организовали мероприятия по дискредитации имиджа Украины на международной арене для ухудшения дипломатических отношений с США и осложнения вступления Украины в Европейский Союз и НАТО.
Также нардепа подозревают в служебном подлоге для выезда за границу и в незаконной переправке через государственную границу других лиц.