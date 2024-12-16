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Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

Киев  •  УНН

 • 33542 просмотра

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Национальная полиция начала расследование относительно выдачи поддельных справок об инвалидности должностным лицам АРМА. Проверяются пять сотрудников агентства, а эксперты требуют отставки руководства.

Агентство по розыску и менеджменту активов снова оказалось в центре скандала. На этот раз причиной этому стала проверка отдельных сотрудников АРМА из-за получения вероятно фиктивных документов о наличии инвалидности. Подобные скандалы изрядно бьют по репутации госоргана, а эксперты и общественность начинают говорить о необходимости смены руководства АРМА, пишет УНН.

Детали

Национальная полиция 25 октября начала уголовное производство по фактам служебного подлога и злоупотребления служебным положением. По версии следствия, работники медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) с целью получения неправомерной выгоды и злоупотребляя служебным положением организовали выдачу должностным лицам АРМА заведомо поддельных документов о наличии инвалидности. Это позволяет последним получить отсрочку от прохождения службы в ВСУ и пенсионные выплаты. Сейчас полиция проверяет пятерых должностных лиц агентства. Как стало известно УНН из собственных источников, среди них советник председателя АРМА Александр Данилкович.

Таким образом, АРМА фактически переняло "марафон инвалидности" от прокуроров. Скандал с прокурорами-инвалидами привел к отставке Андрея Костина с должности генерального прокурора.

Елена Дума, вероятно побоявшись повторить "карьеру" бывшего генерального прокурора Андрея Костина, сразу пошла на сотрудничество с правоохранителями и предоставила всю необходимую информацию о сотрудниках, имеющих группу инвалидности

Эксперты в комментариях УНН отметили, что подобные нарушения в государственной структуре не могли пройти без ведома, а то и участия, Елены Думы. Они также отмечали, что руководительница агентства должна взять на себя моральную ответственность и подать в отставку в случае подтверждения информации о том, что ее подчиненные получили фиктивные справки о инвалидности

Кроме того, эксперты отмечают, что в случае подтверждения обвинений, это должно стать не только основанием для отставки, но и толчком к масштабному пересмотру работы агентства.

Общественность также бурно отреагировала на информацию о вероятно поддельных справках об инвалидности и убеждены, что этот случай является еще одним примером коррупции и неэффективности государственных органов. Украинцы требуют не только провести расследование, но и конкретных шагов по очистке агентства.

Останутся ли эти обвинения лишь подозрениями или они перерастут в серьезные кадровые решения - покажет время. Однако уже сейчас становится понятно, что эта ситуация несет репутационные риски для АРМА и ее руководства.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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andrei-kostinАндрей Костин
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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