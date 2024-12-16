Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

Актриса Сидни Суини была сфотографирована во время вечернего отдыха со своим женихом Джонатаном Давино и актрисой Софией Вергарой в Нью-Йорке в воскресенье, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

27-летняя звезда сериала «Эйфория» (Euphoria) выглядела в комфорте для осенней поры в коричневом свитере в паре с коричневыми кожаными брюками, когда она и ее вторая половинка, 41 год, наслаждались ужином со звездой «Американской семейки», 52 года, в клубе Crane Club, расположенном в районе Западного Челси.

Сидни, которая недавно дала отпор троллям, которые критиковали ее тело в бикини, дополнила свой наряд белыми ботинками на высоких каблуках и парой солнцезащитных очков.

Блондинка дополнила свой образ серебряными серьгами и имела длинные локоны, спадающие на плечи.

Давино шел, обнимая ее за талию и держа черный зонтик, чтобы укрыть их обоих от дождя.

Тем временем София была в черном топе-бюсти, черных бархатных брюках и бордовом пальто. В руке она держала черный клатч, а ее темные локоны были распущены.

Две звезды были сфотографированы рядом с рестораном, которым руководит шеф-повар Мелисса Родригес.

Сидни улыбалась и, казалось, была в хорошем настроении, всего через день после того, как она «отстрелялась» от троллей, которые высмеивали ее тело в бикини в Интернете, публикуя великолепные изображения из ее изнурительного режима тренировок.

Сидни стала звездой в телевизионных шоу «Эйфория» и «Белый лотос», а сейчас является национальным секс-символом, пишет издание.

Однако некоторые онлайн-комментаторы резко критиковали ее внешность, написав язвительные замечания, которые она опубликовала в своем Instagram в виде видеомонтажа.

После того, как комментарии промелькнули на экране, сама Сидни показала себя подтянутой и мускулистой на фотографиях и видео с ее тренировок в спортзале.

Она набрала вес для будущего байопика о профессиональной боксерке Кристи Мартин, которая была первопроходцем для женщин в этом виде спорта.