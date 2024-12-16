В Украине стартовала программа еКнига: кто может получить средства и как
Киев • УНН
В приложении Дія заработала программа еКнига для 18-летних украинцев. Государство предоставляет 908 грн на приобретение книг на украинском языке, которые нужно потратить в течение трех месяцев.
В приложении Дія заработала новая программа еКнига, пишет УНН со ссылкой на Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Детали
Те, кому в этом году исполнилось 18 лет, или исполнится в следующих, смогут получить 908 грн от государства на приобретение книг, изданных в Украине на украинском языке.
Как получить средства?
- В приложении Дія выберите Сервисы - еКнига
- Откройте счет для еКниги в одном из банков из списка
- Подайтесь на выплату
еКнигу инициировало Министерство культуры и стратегических коммуникаций, чтобы поддержать украинских издателей и мотивировать молодежь читать на украинском. Если вам исполнится 18 позже - сможете податься на еКнигу в последующие годы.
"Тратьте средства на печатную литературу, электронные и аудиокниги. Список книжных магазинов программы - на сайте Украинского института книги", - сообщает „Дія".
Потратить деньги надо в течение трех месяцев со дня начисления. Неиспользованные средства вернутся на счет Украинского института книги.
Напомним
Ранее уже писали, что правительство запускает проект еКнига для поддержки книгоиздательства. С 16 декабря украинцы, которым в 2024 году исполнилось 18 лет, смогут получить 908 гривен на покупку книг на украинском языке.