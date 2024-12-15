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Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом

Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом

Киев  •  УНН

 • 34889 просмотра

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Минздрав провел совещание с представителями фармрынка по поправкам к законопроекту №11493. Предложенные изменения могут привести к подорожанию лекарств и проблемам с доступностью медпрепаратов, особенно в отдаленных регионах.

Под председательством министра здравоохранения Виктора Ляшко состоялось совещание с представителями фармацевтического рынка, включая производителей, дистрибьюторов и аптечные сети относительно скандальных поправок к законопроекту №11493, которые могут привести к существенному подорожанию лекарств и усложнить доступность к медпрепаратам в прифронтовых зонах, пишет УНН.

По словам одного из участников совещания, присутствующим раздали документ, в котором были указаны поправки, которые планирует внести Комитет при подготовке законопроекта ко второму чтению.

Документ предусматривает несколько важных поправок, которые будут иметь значительное влияние на работу фармацевтического рынка, доступность лекарств и цены на препараты.

В частности, предлагается ограничить закупку лекарств одним покупателем до 20% от общего объема производителя.

По словам экспертов, это создаст риск того, что аптеки не смогут получить достаточное количество препаратов для удовлетворения спроса, особенно во время эпидемий или экстренных ситуаций. Это повлечет дефицит лекарств, заставит хронически больных пациентов искать необходимые им препараты в других городах, особенно в прифронтовых районах и отдаленных населенных пунктах.

Кроме того, предлагается ввести единый электронный каталог, который будет регулировать цены на все препараты. Это может создать дополнительную бюрократию, задержки поставок лекарств и рост цен из-за повышения затрат бизнеса. Аптеки могут отказаться от работы с отдельными группами препаратов из-за их нерентабельности, что приведет к уменьшению ассортимента лекарств.

Документ также предусматривает квоты на поставку критических лекарств. То есть будут установлены ограничения на поставку вакцин, инсулина и антибиотиков, но не учитывается специфика логистики, которую обеспечивают крупные дистрибьюторы.

Это в свою очередь приведет к нарушению цепей поставок и закрытию складов в отдаленных регионах и дефициту лекарств, особенно в прифронтовых зонах.

Еще одно нововведение, которое предлагает документ - запрет маркетинговых договоров. Это означает, что производители и дистрибьюторы не смогут предоставлять аптекам скидки, а те в свою очередь не смогут делать дисконт покупателям. Таким образом цены на лекарства будут стремительно расти, а некоторые сети будут вынуждены закрывать аптеки в малых городах, где низкая рентабельность.

Представители фармацевтического рынка почти единодушно выступили против таких поправок, их поддержал только один завод фармгигант. Эксперты рынка отметили, что такие изменения могут привести к значительным социальным и экономическим проблемам. Участники отметили, что рост цен на лекарства и дефицит медикаментов особенно остро будут ощущать жители отдаленных регионов и прифронтовых территорий, где доступ к аптекам уже ограничен.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подчеркнул, что министерство открыто к диалогу и учету предложений от представителей рынка. Он призвал представителей рынка подать свои предложения, чтобы учесть их в финальной редакции законопроекта.

Участники совещания положительно восприняли позицию министра и выразили надежду, что он встанет на защиту их интересов и обеспечит честные и прозрачные правила игры на фармрынке, которые не ударят прежде всего по кошелькам украинцев.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаполитикаЗдоровье
viktor-liashkoВиктор Ляшко