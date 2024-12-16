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Украина создала лазерное оружие "Тризуб": Сухаревский рассказал детали

Украина создала лазерное оружие "Тризуб": Сухаревский рассказал детали

Киев  •  УНН

 • 4392 просмотра

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Украина стала пятой страной в мире, которая имеет собственное лазерное оружие. Система "Тризуб" способна сбивать самолеты на высоте более 2 километров, отметил командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

В Украине появилось собственное лазерное оружие под названием «Тризуб», которое может «сбивать самолеты» на высоте более 2 километров. Об этом заявил командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины полковник Вадим Сухаревский, передает УНН со ссылкой на журналиста Андрея Цаплиенко.

«У Украины есть лазерное оружие под названием «Тризуб». Мы можем констатировать, что сегодня Украина является, если я не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер. На сегодня мы уже на высоте более 2 километров этим лазером можем сбивать самолеты», - сказал Сухаревский.

По его словам, этот лазер действительно работает.

Напомним 

На прошлой неделе британская армия впервые применила высокоэнергетическое лазерное оружие, установленное на  бронеавтомобиль успешно уничтожила беспилотные летательные аппараты.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ВойнаТехнологии
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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