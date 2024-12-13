Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

Глава Агентства по розыску и управлению активами Елена Дума раскритиковала действия участников конкурса на выбор управляющего для столичного ТРЦ "Гулливер" и фактически поставила под сомнение объективность решений Антимонопольного комитета, пишет УНН.

Детали

Елена Дума опубликовала в своем тг-канале пост, в котором утверждает, что жалобы на условия конкурса от двух юридических лиц имеют признаки манипуляции. В то же время глава АРМА намекнула, что АМКУ "странным образом" удовлетворяет именно те жалобы, которые, по ее словам, поданы связанными компаниями.

"Тем временем более 4 жалоб других участников АМКУ оставил без рассмотрения, а еще одна была отозвана самим жалобщиком. Похоже, кому-то очень "повезло" с рассмотрением жалоб в АМКУ от лиц, связанных между собой", - отметила она.

По логике Думы, если участник конкурса видит вероятные нарушения со стороны АРМА, то он не может подавать жалобы, так как это "манипуляции". Однако, больше на манипуляции похожи попытки главы агентства давить на Антимонопольный комитет и создавать сомнения в независимости его работы.

Также стоит отметить, что АМКУ, рассмотрев две жалобы на условия конкурса, признал их дискриминационными и обязал АРМА внести изменения в тендерную документацию. Речь идет о критериях по имущественному состоянию участников, количеству сотрудников и опыту управления аналогичными объектами.

Однако из анализа изменений тендерной документации видно, что АРМА не только не выполнила требования АМКУ, но и добавила еще несколько дискриминационных условий. В частности, касательно имеющегося опыта предоставления в аренду объектов иностранным представительствам, чего, кстати, не было в предыдущей редакции.

Вероятно, попытками давления на АМКУ Дума пытается скрыть собственные провалы в проведении конкурса по отбору управляющего для ТРЦ "Гулливер" или выполнить чей-то заказ.

Напомним

АРМА 30 октября объявило конкурс на выбор управляющего для ТРЦ "Гулливер". Глава агентства Елена Дума с гордостью заявила, что максимально строго подошла к выбору управляющего этим резонансным активом и даже установила максимально возможные 4 критерия к кандидатам.

Однако эксперты раскритиковали установление очень "узких" критериев для потенциальных управляющих арестованным имуществом, как в ситуации с конкурсом на управление ТРЦ "Гулливер", так как это может ограничить конкуренцию и поставить под сомнение прозрачность процесса.

Кроме того, объявляя конкурс, Агентство по розыску и управлению активами не учло, что здание ТРЦ "Гулливер" является залогом по ипотечному кредиту в государственных банках, среди которых - "Ощадбанк". Однако среди критериев, которые прописало АРМА, нет ни единого упоминания о необходимости выплачивать кредит.

В "Ощадбанке" неоднократно заявляли, что решение о передаче "Гулливера" в АРМА вредит интересам государственного банка, так как лишит его платежей по кредиту от компании-владельца столичного комплекса. Недополученные "Ощадбанком" доходы из-за прекращения выплат по кредиту могут достичь более 20 миллиардов гривен.

После объявления конкурса, заместитель председателя правления "Ощадбанка", ответственный за работу с NPL Арсен Милютин в комментарии УНН заявил, что государственный банк планирует взыскать в свою пользу здание столичного ТРЦ "Гулливер", если АРМА передаст его в управление. Он выразил возмущение тем, что вместо выплат по кредиту государственным банкам доход "Гулливера" отдадут "непонятному управляющему".

Только после этого и под давлением общественности, представители АРМА все же решили встретиться с заместителем председателя правления "Ощадбанка", ответственным за работу с NPL, Арсеном Милютиным, чтобы обсудить вопросы управления арестованным активом, которые затрагивают интересы государственного банка в части погашения долгов по кредитам. К консенсусу на совещании ожидаемо достичь не удалось, и стороны договорились "продолжить взаимодействие". Милютин сообщил, что на встрече в АРМА пообещали еще раз "детально исследовать" соответствующие нормативно-правовые акты на предмет возможности включить в расходы на управление платежи банкам-кредиторам.

Однако стоит отметить, что риторика АРМА после этой встречи кардинально не изменилась - они продолжают оправдываться, что действующее законодательство не позволяет агентству становиться кредитором или должником в обязательствах владельца актива.