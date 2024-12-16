"еРодина": Минсоц разрабатывает платформу для украинцев за рубежом
Киев • УНН
Министерство социальной политики разрабатывает цифровой инструмент для коммуникации с украинцами за рубежом. Проект "еРодина" должен помочь наладить связь и способствовать возвращению граждан в Украину.
Министерство социальной политики работает над созданием цифрового инструмента "еРодина", который поможет наладить связь с гражданами за рубежом и способствовать их возвращению. Об этом рассказала заместитель министра социальной политики Дарья Марчак во время форума, передает корреспондент УНН.
"Мы говорим с партнерами и донорами о создании диджитал инструмента, для себя мы его называем "еБатькивщина", но может название и измениться. Речь идет о создании цифрового инструмента взаимодействия с украинцами за рубежом, которые рассматривают возможность возвращения в Украину", - рассказала Марчак.
По ее словам, очень важно построить системные коммуникации с украинцами зарубежным "в широком понимании".
"Нужно работать над сохранением и повышением лояльности украинцев за рубежом, чтобы у них были возможности работать в Украине", - добавила она.
Напомним
Дарья Марчак рассказала журналисту УНН, что электронная перепись населения через НБУ и телефонные номера, которые могли бы стать важным инструментом для сбора данных в Украине, остаются нереализованными.