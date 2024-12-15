Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится

Уже завтра начнут действовать новые графики отключений электроэнергии, которые предусматривают ряд изменений. УНН собрал информацию о нововведениях, чтобы понять, что изменится.

"Во-первых, в новом подходе основным временным промежутком, которым будут пользоваться ОСР, будет 30 мин. И это зафиксировано на бумаге. Потому что именно столько времени теперь отводится на то, чтобы дом включили после обесточивания. Совокупно такой подход дает 56 часов со светом в течение недели для каждой очереди, в отличие от 38 часов, как было в предыдущих версиях графиков", - написал гендиректор YASNO Сергей Коваленко.

По его словам, группы станут очередями и появляются подочереди.

"Подочередь - это очередь, разделенная пополам. То есть было шесть очередей. Теперь будет двенадцать подочередей. Для чего? Для того, чтобы когда Укрэнерго дает ограничение, для которого можно было бы отключить только половину пользователей в очереди, это делать, а не вырубить всю очередь. То есть теперь подход становится более гибким и в вопросе количества отключенных потребителей", - добавил он.

Также изменения предусматривают, что подход к формированию графиков будет одинаковым по всей стране.

Уже завтра на сайте YASNO или в мобильном приложении можно посмотреть, какая вы теперь очередь/подчередь. Графики, как и всегда, будут на неделю и на следующий день, который будет обновляться каждый вечер на завтра.

В ДТЭК объясняют, что теперь между отключениями будет минимум 3,5 часа со светом.

Напомним

"Укрэнерго" вводит унифицированные правила отключения электроэнергии для всех областей Украины.