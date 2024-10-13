Ворог скинув на Україну майже тисячу керованих авіабомб за цей тиждень – Зеленський
Київ • УНН
За тиждень Росія атакувала Україну 900 авіабомбами, 40 ракетами та 400 дронами. Зеленський закликав партнерів надати необхідну кількість систем ППО та своєчасну оборонну допомогу.
За цей тиждень росіяни скинули на Україну близько 900 керованих авіаційних бомб. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в своєму Telegram-каналі, пише УНН.
Президент Україні додав, що, окрім бомб армія ворога застосувала проти нашої держави за цей період понад 40 ракет та 400 ударних дронів різних типів.
"Жоден народ не має проходити такі випробування наодинці. У партнерів є можливість надати необхідну кількість та якість систем ППО, ухвалити рішення для достатньої нашої далекобійності, забезпечити вчасне постачання оборонної допомоги нашим воїнам. Треба не втратити час – треба дати необхідний сигнал рішучості", -написав Зеленський.
Нагадаємо
Цієї ночі Україну атакували 68 ворожих безпілотників.