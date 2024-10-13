Ворог запустив вночі по Україні 68 безпілотників. В Повітряних силах розповіли, скільки збили
Київ • УНН
Вночі ворог наніс по Україні удари двома балістичними та двома керованими авіаційними ракетами. А також запустив по території нашої держави 68 безпілотників.
Вночі ворог наніс по Україні удари двома балістичними та двома керованими авіаційними ракетами. А також запустив по території нашої держави 68 безпілотників. Про це повідомляють Повітряні сили, пише УНН.
Зазначається, що у ніч на 13 жовтня 2024 року ворог задав удару по Полтавщині та Одещині двома балістичними ракетами Іскандер-М із Курської області – рф. та ТОТ Криму, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині із повітряного простору Курської обл., а також 68-ма ударними БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел – рф.)
"До відбиття нападу залучались зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 31 ворожий БпЛА в Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях. 36 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.", - йдеться в повідомленні ПС.
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