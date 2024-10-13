Враг запустил ночью по Украине 68 беспилотников. В Воздушных силах рассказали, сколько сбили
Киев • УНН
Ночью враг нанес по Украине удары двумя баллистическими и двумя управляемыми авиационными ракетами. А также запустил по территории нашего государства 68 беспилотников.
Ночью враг нанес по Украине удары двумя баллистическими и двумя управляемыми авиационными ракетами. А также запустил по территории нашего государства 68 беспилотников. Об этом сообщают Воздушные силы, пишет УНН.
Отмечается, что в ночь на 13 октября 2024 года враг нанес удар по Полтавщине и Одесской области двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Курской области - рф. и ВОТ Крыма, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговщине и Сумщине из воздушного пространства Курской обл., а также 68-ю ударными БпЛА (районы пусков: Курск, Орел - рф.)
"К отражению нападения привлекались зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбит 31 вражеский БпЛА в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях. 36 российских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины, предположительно в результате активного противодействия РЭБ. Информация уточняется.", - говорится в сообщении ВС.
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