Еще плюс 1300: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 342 800 человек, 5692 танков и тысяч единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 14.12.2023 ориентировочно составили:

личного состава - около 342 800 (+1300) человек,

танков - 5692 (+10) ед.,

боевых бронированных машин - 10616 (+22) ед.,

артиллерийских систем - 8088 (+12) ед,

РСЗО - 920 (+1) ед.,

средств ПВО - 605 (+0) ед.,

самолетов - 324 (+0) ед.,

вертолетов - 324 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6206 (+33) ед.,

крылатых ракет - 1606 (+10) ед.,

кораблей/катеров - 22 (+0) ед.,

подводных лодок - 1 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 10675 (+13) ед.,

специальной техники - 1185 (+9) ед.

Дополнение

В ночь на 14 декабря Силы обороны сбили 41 из 42 российских "шахедов", которые волнами запускались из Крыма и рф.