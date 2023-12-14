Еще плюс 1300: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах
Киев • УНН
По данным Генерального штаба Украины, с начала вторжения в Украину российские войска понесли около 342 800 потерь личного состава и потеряли 5 692 танка и другую военную технику.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 342 800 человек, 5692 танков и тысяч единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 14.12.2023 ориентировочно составили:
- личного состава - около 342 800 (+1300) человек,
- танков - 5692 (+10) ед.,
- боевых бронированных машин - 10616 (+22) ед.,
- артиллерийских систем - 8088 (+12) ед,
- РСЗО - 920 (+1) ед.,
- средств ПВО - 605 (+0) ед.,
- самолетов - 324 (+0) ед.,
- вертолетов - 324 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6206 (+33) ед.,
- крылатых ракет - 1606 (+10) ед.,
- кораблей/катеров - 22 (+0) ед.,
- подводных лодок - 1 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10675 (+13) ед.,
- специальной техники - 1185 (+9) ед.
Дополнение
В ночь на 14 декабря Силы обороны сбили 41 из 42 российских "шахедов", которые волнами запускались из Крыма и рф.
Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы
Месячный зарплатный фонд агентства, которое также называют "Государственный оператор тыла", составляет 8 млн 87 тысяч гривен. Количество штатных работников - 145 человек.
Еще плюс 1300: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах
По данным Генерального штаба Украины, с начала вторжения в Украину российские войска понесли около 342 800 потерь личного состава и потеряли 5 692 танка и другую военную технику.
Сегодня стартует исторический саммит ЕС: согласятся ли европейские лидеры начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз
Двухдневный саммит Евросоюза, который начинается сегодня, сосредоточится на вопросе, начинать ли переговоры о вступлении Украины в ЕС. Зеленский заявил, что положительное решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС должно быть принято с учетом выполнения всех рекомендаций.
Воздушные Силы за ночь уничтожили 41 "шахед"
В ночь на 14 декабря украинские Воздушные Силы сбили 41 из 42 российских ударных беспилотников "шахед", которые волнами запускались из Крыма и рф.
В течение суток произошло 120 боевых столкновений: ситуация на фронте
Украинские войска отразили более 120 вражеских атак в разных регионах. Силы обороны нанесли успешные удары по позициям противника и районам его снабжения.
рф этой ночью запустила по югу Украины по меньшей мере 39 "шахедов"
россия применила не менее 39 ударных беспилотников против юга Украины, целью была, в частности, припортовая инфраструктура.
Сегодня День чествования участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС
Сегодня украинцы чествуют ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Вспоминают как саму трагедию 26 апреля 1986 года, так и более 600 тысяч человек, которые ликвидировали последствия крупнейшей техногенной катастрофы.
"Заря" - Брейдаблик": где смотреть заключительный матч группового Лиги Конференций, кто фаворит букмекеров
Сегодня в Польше "Заря" без шансов на выход дальше сыграет заключительный матч группового турнира Лиги Конференций против исландского "Брейдаблика". Букмекеры отдают предпочтение "Заре".
14 декабря: День обезьян, Всемирный день энергосбережения
Сегодня, 14 декабря, отмечается День обезьян - событие, призванное распространять информацию об обезьянах и их сохранении, поскольку некоторые виды находятся на грани исчезновения. Он совпадает со Всемирным днем энергосбережения, направленным на повышение осведомленности о глобальном потеплении и поощрение энергосбережения.
Северные страны-члены ЕС подтвердили поддержку переговоров о вступлении Украины в ЕС накануне заседания Совета ЕС
С момента незаконного полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года общий объем помощи от стран Северной Европы составляет около 11 миллиардов евро.