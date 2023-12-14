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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще плюс 1300: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 06:15  •  10272 просмотра

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По данным Генерального штаба Украины, с начала вторжения в Украину российские войска понесли около 342 800 потерь личного состава и потеряли 5 692 танка и другую военную технику.

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 342 800 человек, 5692 танков и тысяч единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 14.12.2023 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 342 800 (+1300) человек,
  • танков - 5692 (+10) ед.,
  • боевых бронированных машин - 10616 (+22) ед.,
  • артиллерийских систем - 8088 (+12) ед,
  • РСЗО - 920 (+1) ед.,
  • средств ПВО - 605 (+0) ед.,
  • самолетов - 324 (+0) ед.,
  • вертолетов - 324 (+0) ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6206 (+33) ед.,
  • крылатых ракет - 1606 (+10) ед.,
  • кораблей/катеров - 22 (+0) ед.,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10675 (+13) ед.,
  • специальной техники - 1185 (+9) ед.

Дополнение

В ночь на 14 декабря Силы обороны сбили 41 из 42 российских "шахедов", которые волнами запускались из Крыма и рф.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Ще плюс 1300: Генштаб оновив дані про знищених окупантів
Another 1300 occupiers: General Staff updates data on enemy losses
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