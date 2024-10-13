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Враг сбросил на Украину почти тысячу управляемых авиабомб за эту неделю - Зеленский

Киев  •  УНН

13 октября 2024, 09:17  •  1754 просмотра

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За неделю Россия атаковала Украину 900 авиабомбами, 40 ракетами и 400 дронами. Зеленский призвал партнеров предоставить необходимое количество систем ПВО и своевременную оборонную помощь.

За эту неделю россияне сбросили на Украину около 900 управляемых авиационных бомб. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Президент Украины добавил, что, кроме бомб армия врага применила против нашего государства за этот период более 40 ракет и 400 ударных дронов различных типов.

"Ни один народ не должен проходить такие испытания в одиночку. У партнеров есть возможность предоставить необходимое количество и качество систем ПВО, принять решение для достаточной нашей дальнобойности, обеспечить своевременные поставки оборонной помощи нашим воинам. Надо не упустить время - надо дать необходимый сигнал решимости", - написал Зеленский. 

Напомним,

Этой ночью Украину атаковали 68 вражеских беспилотников.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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