Враг сбросил на Украину почти тысячу управляемых авиабомб за эту неделю - Зеленский
Киев • УНН
За неделю Россия атаковала Украину 900 авиабомбами, 40 ракетами и 400 дронами. Зеленский призвал партнеров предоставить необходимое количество систем ПВО и своевременную оборонную помощь.
За эту неделю россияне сбросили на Украину около 900 управляемых авиационных бомб. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Президент Украины добавил, что, кроме бомб армия врага применила против нашего государства за этот период более 40 ракет и 400 ударных дронов различных типов.
"Ни один народ не должен проходить такие испытания в одиночку. У партнеров есть возможность предоставить необходимое количество и качество систем ПВО, принять решение для достаточной нашей дальнобойности, обеспечить своевременные поставки оборонной помощи нашим воинам. Надо не упустить время - надо дать необходимый сигнал решимости", - написал Зеленский.
Напомним,
Этой ночью Украину атаковали 68 вражеских беспилотников.