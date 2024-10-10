білорусь вивезла понад 2200 українських дітей з окупованих територій - дослідження
Київ • УНН
білорусь перемістила щонайменше 2219 українських дітей з окупованих територій з 2021 до червня 2024 року. Дітей перевиховують, мілітаризують та використовують у пропаганді, стираючи їхню українську ідентичність.
білорусь перемістила щонайменше 2219 українських дітей з окупованих територій на територію республіки з 2021 року до червня 2024 року. Про йдеться у звіті "Вкрадене дитинство: як білоруський режим стирає ідентичність українських дітей через переміщення, перевиховання та мілітаризацію", який презентували правозахисники 10 жовня, передає УНН із посиланням на Центр прав людини ZMINA.
Ми дізналися, що мінімум 2219 наших дітей перемістили до білорусі у період з 2021 до червня 2024 року. І хоча ці дії аргументують "відпочинком", найбільші групи дітей в білорусь переміщують протягом навчального року - щоб спростити їх залучення до навчання в місцевих школах. Крім того, щонайменше 27 дітей, які перебували у таборах в білорусі, перевезли потім у російські табори
Як зазначають правозахисники, таке послідовне переміщення дітей, зокрема, і їх "циркуляція" між таборами в рф та рб свідчить про сплановану політику індоктринації дітей та викорінення української ідентичності.
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За словами юристки Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська, в білорусі вдалося ідентифікувати 18 таборів перевиховання. Як повідомляється, вони є складовою мережі з 67 закладів у рф та 13 – на окупованих територіях.
Діти перебувають поза таборами та школами. Білоруська держава ідентифікує українських дітей у білорусі як "росіян" і визнає нав’язане їм російське громадянство, а білоруські державні ЗМІ називають їх "молодими і новими громадянами росії". Також під час заходів перед українськими дітьми часто виступають білоруські громадські діячі та чиновники, які просувають антиукраїнську та проросійську ідеологію.
Українські діти також експлуатуються у пропаганді. Зокрема, зазначається, що на білоруському телебаченні діти називають повномасштабне вторгнення в Україну "спеціальною військовою операцією", а себе – "російськими дітьми".
За словами правозахисників, мілітаризація – ще одна злочинна практика, яка спрямована на підготовку та вербування дітей для майбутньої служби в російських військових організаціях. А під час перебування дітей у білорусі вони зустрічаються з правоохоронними органами, військовими або воєнізованими молодіжними організаціями білорусі.
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Правозахисники переконані, що диктатор алєксандр рукашенко особисто створив умови для переміщення українських дітей на білоруську територію. Безпосередньо до переміщення дітей причетними є державний секретар Союзної держави Дмітрій Мєзєнцев і голова Ради міністрів Міхаіл Мішустін. У 2022 і 2023 роках Союзна держава виділила на вивезення під виглядом "гуманітарної допомоги дітям з Донбасу" більше 500 000 доларів США. Аляксєй Талай, білоруський паралімпійський спортсмен та керівник Фонду Аляксєя Талая, — також бере активну участь у вивезенні дітей до таборів у країні, організовує для них "культурну програму" й фінансує цей процес. Він є прихильником лукашенка та путіна, має тісні зв’язки з представниками режимів цих держав та пов’язаний з Кадетським корпусом імені Захарченка.
Правозахисники вже подали до МКС докази злочинів білоруського режиму проти українських дітей. Вони також вимагають видати ордери на арешт алєксандра лукашенка, Дмітрія Мєзєнцева, Міхаіла Мішустіна та Аляксєя Талая.
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