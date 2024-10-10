білорусь вивезла понад 2200 українських дітей з окупованих територій - дослідження

білорусь перемістила щонайменше 2219 українських дітей з окупованих територій на територію республіки з 2021 року до червня 2024 року. Про йдеться у звіті "Вкрадене дитинство: як білоруський режим стирає ідентичність українських дітей через переміщення, перевиховання та мілітаризацію", який презентували правозахисники 10 жовня, передає УНН із посиланням на Центр прав людини ZMINA.

Ми дізналися, що мінімум 2219 наших дітей перемістили до білорусі у період з 2021 до червня 2024 року. І хоча ці дії аргументують "відпочинком", найбільші групи дітей в білорусь переміщують протягом навчального року - щоб спростити їх залучення до навчання в місцевих школах. Крім того, щонайменше 27 дітей, які перебували у таборах в білорусі, перевезли потім у російські табори