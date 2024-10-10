білорусь вивезла понад 2200 українських дітей з окупованих територій - дослідження

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 54588 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 102444 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 140576 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 116610 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 108899 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 113668 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 138887 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75149 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83618 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 176950 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3 м/с
75 %
749 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

24 березня, 15:36 • 24518 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 29907 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 28604 перегляди
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 20262 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 33305 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 140593 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 138899 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 176955 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 515752 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 595335 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 5706 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 28604 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 29907 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 34941 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58994 перегляди
Актуальне
білорусь вивезла понад 2200 українських дітей з окупованих територій - дослідження

білорусь вивезла понад 2200 українських дітей з окупованих територій - дослідження

Київ • УНН

 • 138090 перегляди

білорусь перемістила щонайменше 2219 українських дітей з окупованих територій з 2021 до червня 2024 року. Дітей перевиховують, мілітаризують та використовують у пропаганді, стираючи їхню українську ідентичність.

білорусь перемістила щонайменше 2219 українських дітей з окупованих територій на територію республіки з 2021 року до червня 2024 року. Про йдеться у звіті "Вкрадене дитинство: як білоруський режим стирає ідентичність українських дітей через переміщення, перевиховання та мілітаризацію", який презентували правозахисники 10 жовня, передає УНН із посиланням на Центр прав людини ZMINA.

Ми дізналися, що мінімум 2219 наших дітей перемістили до білорусі у період з 2021 до червня 2024 року. І хоча ці дії аргументують "відпочинком", найбільші групи дітей в білорусь переміщують протягом навчального року - щоб спростити їх залучення до навчання в місцевих школах. Крім того, щонайменше 27 дітей, які перебували у таборах в білорусі, перевезли потім у російські табори

- розповіла аналітикиня Центру прав людини ZMINA Онисія Синюк.

Як зазначають правозахисники, таке послідовне переміщення дітей, зокрема, і їх "циркуляція" між таборами в рф та рб свідчить про сплановану політику індоктринації дітей та викорінення української ідентичності. 

У Реєстрі зниклих безвісти понад 59 тисяч осіб, серед них більше ніж 1760 дітей - МВС10.10.24, 14:02 • 12173 перегляди

За словами юристки Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська, в білорусі вдалося ідентифікувати 18 таборів перевиховання. Як повідомляється, вони є складовою мережі з 67 закладів у рф та 13 – на окупованих територіях.

Діти перебувають поза таборами та школами. Білоруська держава ідентифікує українських дітей у білорусі як "росіян" і визнає нав’язане їм російське громадянство, а білоруські державні ЗМІ називають їх "молодими і новими громадянами росії". Також під час заходів перед українськими дітьми часто виступають білоруські громадські діячі та чиновники, які просувають антиукраїнську та проросійську ідеологію.

Українські діти також експлуатуються у пропаганді. Зокрема, зазначається, що на білоруському телебаченні діти називають повномасштабне вторгнення в Україну "спеціальною військовою операцією", а себе – "російськими дітьми". 

За словами правозахисників, мілітаризація – ще одна злочинна практика, яка спрямована на підготовку та вербування дітей для майбутньої служби в російських військових організаціях. А під час перебування дітей у білорусі вони зустрічаються з правоохоронними органами, військовими або воєнізованими молодіжними організаціями білорусі.

росіяни впроваджують для дітей на ТОТ уроки, на яких вчать вбивати - Спротив06.10.24, 01:58 • 42463 перегляди

Правозахисники переконані, що диктатор алєксандр рукашенко особисто створив умови для переміщення українських дітей на білоруську територію. Безпосередньо до переміщення дітей причетними є державний секретар Союзної держави Дмітрій Мєзєнцев і голова Ради міністрів Міхаіл Мішустін. У 2022 і 2023 роках Союзна держава виділила на вивезення під виглядом "гуманітарної допомоги дітям з Донбасу" більше 500 000 доларів США. Аляксєй Талай, білоруський паралімпійський спортсмен та керівник Фонду Аляксєя Талая, — також бере активну участь у вивезенні дітей до таборів у країні, організовує для них "культурну програму" й фінансує цей процес. Він є прихильником лукашенка та путіна, має тісні зв’язки з представниками режимів цих держав та пов’язаний з Кадетським корпусом імені Захарченка.

Правозахисники вже подали до МКС докази злочинів білоруського режиму проти українських дітей. Вони також вимагають видати ордери на арешт алєксандра лукашенка, Дмітрія Мєзєнцева, Міхаіла Мішустіна та Аляксєя Талая.

Сибіга привітав заяву Канади й Франції щодо повернення викрадених рф українських дітей05.10.24, 22:35 • 40859 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаКримінал та НПНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.46
Bitcoin
$87,495.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,043.19
Ethereum
$2,081.24