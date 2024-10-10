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беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

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беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 12:23  •  10593 просмотра

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Беларусь переместила по меньшей мере 2219 украинских детей с оккупированных территорий с 2021 по июнь 2024 года. Детей перевоспитывают, милитаризируют и используют в пропаганде, стирая их украинскую идентичность.

беларусь переместила по меньшей мере 2219 украинских детей с оккупированных территорий на территорию республики с 2021 года по июнь 2024 года. Об этом говорится в отчете "Украденное детство: как белорусский режим стирает идентичность украинских детей через перемещение, перевоспитание и милитаризацию", который представили правозащитники 10 октября, передает УНН с ссылкой на Центр прав человека ZMINA.

Мы узнали, что минимум 2219 наших детей переместили в беларусь в период с 2021 по июнь 2024 года. И хотя эти действия аргументируют "отдыхом", самые большие группы детей в беларусь перемещают в течение учебного года - чтобы упростить их привлечение к обучению в местных школах. Кроме того, по меньшей мере 27 детей, которые находились в лагерях в беларуси, перевезли потом в российские лагеря

- рассказала аналитик Центра прав человека ZMINA Онисия Синюк.

Как отмечают правозащитники, такое последовательное перемещение детей, в частности, и их "циркуляция" между лагерями в рф и рб свидетельствует о спланированной политике индоктринации детей и искоренения украинской идентичности. 

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По словам юриста Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская, в Беларуси удалось идентифицировать 18 лагерей перевоспитания. Как сообщается, они являются составной частью сети из 67 заведений в РФ и 13 - на оккупированных территориях.

Дети находятся вне лагерей и школ. Белорусское государство идентифицирует украинских детей в Беларуси как "русских" и признает навязанное им российское гражданство, а белорусские государственные СМИ называют их "молодыми и новыми гражданами России". Также во время мероприятий перед украинскими детьми часто выступают белорусские общественные деятели и чиновники, которые продвигают антиукраинскую и пророссийскую идеологию.

Украинские дети также эксплуатируются в пропаганде. В частности, отмечается, что на белорусском телевидении дети называют полномасштабное вторжение в Украину "специальной военной операцией", а себя - "российскими детьми". 

По словам правозащитников, милитаризация - еще одна преступная практика, которая направлена на подготовку и вербовку детей для будущей службы в российских военных организациях. А во время пребывания детей в Беларуси они встречаются с правоохранительными органами, военными или военизированными молодежными организациями Беларуси.

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Правозащитники убеждены, что диктатор Александр Рукашенко лично создал условия для перемещения украинских детей на белорусскую территорию. Непосредственно к перемещению детей причастны государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и председатель Совета министров Михаил Мишустин. В 2022 и 2023 годах Союзное государство выделило на вывоз под видом "гуманитарной помощи детям с Донбасса" более 500 000 долларов США. Аляксей Талай, белорусский паралимпийский спортсмен и руководитель Фонда Аляксея Талая, - также активно участвует в вывозе детей в лагеря в стране, организует для них "культурную программу" и финансирует этот процесс. Он является сторонником Лукашенко и Путина, имеет тесные связи с представителями режимов этих государств и связан с Кадетским корпусом имени Захарченко.

Правозащитники уже подали в МУС доказательства преступлений белорусского режима против украинских детей. Они также требуют выдать ордера на арест Александра Лукашенко, Дмитрия Мезенцева, Михаила Мишустина и Аляксея Талая.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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