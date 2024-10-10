В Реестре пропавших без вести более 59 тысяч человек, среди них более 1760 детей - МВД

ukenru
Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
  •  50161 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

Эксклюзив
Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
  •  81007 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рада одобрила увеличение налогов
  •  58006 просмотра

Рада одобрила увеличение налогов

Эксклюзив
Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света
  •  115371 просмотра

Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С
  •  124680 просмотра

Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"
9 октября 2024, 11:29  •  152398 просмотра

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

Эксклюзив
В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп
9 октября 2024, 08:40  •  126530 просмотра

В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп

Эксклюзив
Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении
9 октября 2024, 08:27  •  116602 просмотра

Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении

Эксклюзив
«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского
9 октября 2024, 06:39  •  112268 просмотра

«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского

Эксклюзив
Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход
8 октября 2024, 13:10  •  129698 просмотра

Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина может еще несколько месяцев удерживать контроль над курской областью - Bloomberg

Украина может еще несколько месяцев удерживать контроль над курской областью - Bloomberg

  •  89269 просмотра
Беспилотники атаковали военный аэродром "ханская" в адыгее

Беспилотники атаковали военный аэродром "ханская" в адыгее

  •  79192 просмотра
Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

  •  107102 просмотра
В Запорожье произошел взрыв

В Запорожье произошел взрыв

  •  32902 просмотра
НАБУ захлебнулось в своих делах - антикоррупционные эксперты советуют детективам сменить приоритеты

НАБУ захлебнулось в своих делах - антикоррупционные эксперты советуют детективам сменить приоритеты

  •  29048 просмотра
публикации
НАБУ захлебнулось в своих делах - антикоррупционные эксперты советуют детективам сменить приоритеты

НАБУ захлебнулось в своих делах - антикоррупционные эксперты советуют детективам сменить приоритеты

  •  29048 просмотра
Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

9 октября 2024, 11:29  •  152403 просмотра
Суд в Киеве 10 октября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

Суд в Киеве 10 октября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

9 октября 2024, 10:12  •  125803 просмотра
Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

8 октября 2024, 14:47  •  144620 просмотра
Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство

Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
Эксклюзив

8 октября 2024, 11:01  •  177462 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

  •  107102 просмотра
У сборной Украины по футболу новая форма: фото

У сборной Украины по футболу новая форма: фото

9 октября 2024, 09:40  •  104634 просмотра
Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах

Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах

9 октября 2024, 08:24  •  109146 просмотра
9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

9 октября 2024, 03:09  •  116285 просмотра
8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября 2024, 03:07  •  120536 просмотра
Актуальное
В Реестре пропавших без вести более 59 тысяч человек, среди них более 1760 детей - МВД

В Реестре пропавших без вести более 59 тысяч человек, среди них более 1760 детей - МВД

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 11:02  •  4269 просмотра

Read in English

В Реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, более 59 тысяч человек, из них 49 тысяч в розыске. Среди пропавших 1769 детей, работают 20 центров розыска Нацполиции.

В Реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, сейчас более 59 тысяч человек. Из них более 49 тысяч человек находятся в розыске, включая 1769 детей. В областных подразделениях Нацполиции работают 20 центров по розыску лиц. Об этом рассказал Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов в эфире телемарафона, передает УНН

Сейчас в Реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах - более 59 тысяч записей. Среди записанных - более 49 тысяч человек находятся в розыске как лица, пропавшие без вести при особых обстоятельствах. Среди них 1769 - это дети в возрасте до 18 лет.  Почти 8 тысяч человек уже разысканы, их местонахождение известно. Определенное количество этих людей вернулось на территорию Украины,  кто-то находится в странах, где у нас есть международные правовые соглашения. Также в этой категории записей есть индифицированные тела погибших в результате военной агрессии

- сообщил Добросердов. 

Он отметил, что во всех случаях исчезновения людей розыск и расследование по уголовным производствам осуществляет Национальная полиция Украины. По его словам, в областных подразделениях Нацполиции сейчас уже функционируют 20 центров розыска по розыску лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в которых также работают сотрудники от Уполномоченного по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах. Вскоре будет открыт большой центр в Днепре - в нем будут вестись дела пропавших на территории Днепропетровской, Донецкой и Луганской области. 

В центрах розыска граждане смогут получить всю информацию, подать ходатайство о проведении следственных действий, получить разъяснения по расследованию и розыску пропавших без вести, а также получить выписки из реестров», - рассказал Уполномоченный.

Добросердов также рассказал об алгоритме действий для розыска лиц, пропавших без вести. В частности, заявителю необходимо:

  • обратиться с заявлением о розыске в органы Национальной полиции и предоставить всю имеющуюся информацию о пропавшем лице (желательно, чтобы это были его фотографии, четкое описание состояния здоровья, другие детали, которые смогут помочь расследованию и установлению местонахождения);
  • оставить свои контактные данные для того, чтобы полиция могла проинформировать о новых обстоятельствах;
  • получить выписку из Единого Реестра досудебных  расследований для того, чтобы знать, где и кем это производство расследуется;
  • важно, чтобы кровные родственники сдали свои биологические образцы для проведения молекулярно-генетической экспертизы и выведения ДНК-кода. Эти данные будут проверены в центральном учете генетических признаков человека»;
  • обратиться в подразделения Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Координационный штаб, Национальное информационное бюро, объединенный центр СБУ и Международный комитет Красного Креста. Эти организации осуществляют обмен информацией для обеспечения эффективного расследования дела о пропавшем лице. 

Военные смогут сами определить членов семьи, которые получат выплаты в случае пропажи без вести или попадания в плен: ВР приняла закон8 октября 2024, 11:18 • 11527 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоКриминал и ЧП
luganskaya-oblastЛуганская область
mezhdunarodnii-komitet-krasnogo-krestaМеждународный комитет Красного Креста
dneprДнепр
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
ukrainaУкраина