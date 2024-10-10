В Реестре пропавших без вести более 59 тысяч человек, среди них более 1760 детей - МВД

В Реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, сейчас более 59 тысяч человек. Из них более 49 тысяч человек находятся в розыске, включая 1769 детей. В областных подразделениях Нацполиции работают 20 центров по розыску лиц. Об этом рассказал Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов в эфире телемарафона, передает УНН.

Сейчас в Реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах - более 59 тысяч записей. Среди записанных - более 49 тысяч человек находятся в розыске как лица, пропавшие без вести при особых обстоятельствах. Среди них 1769 - это дети в возрасте до 18 лет. Почти 8 тысяч человек уже разысканы, их местонахождение известно. Определенное количество этих людей вернулось на территорию Украины, кто-то находится в странах, где у нас есть международные правовые соглашения. Также в этой категории записей есть индифицированные тела погибших в результате военной агрессии - сообщил Добросердов.

Он отметил, что во всех случаях исчезновения людей розыск и расследование по уголовным производствам осуществляет Национальная полиция Украины. По его словам, в областных подразделениях Нацполиции сейчас уже функционируют 20 центров розыска по розыску лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в которых также работают сотрудники от Уполномоченного по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах. Вскоре будет открыт большой центр в Днепре - в нем будут вестись дела пропавших на территории Днепропетровской, Донецкой и Луганской области.

В центрах розыска граждане смогут получить всю информацию, подать ходатайство о проведении следственных действий, получить разъяснения по расследованию и розыску пропавших без вести, а также получить выписки из реестров», - рассказал Уполномоченный.

Добросердов также рассказал об алгоритме действий для розыска лиц, пропавших без вести. В частности, заявителю необходимо:

обратиться с заявлением о розыске в органы Национальной полиции и предоставить всю имеющуюся информацию о пропавшем лице (желательно, чтобы это были его фотографии, четкое описание состояния здоровья, другие детали, которые смогут помочь расследованию и установлению местонахождения);

оставить свои контактные данные для того, чтобы полиция могла проинформировать о новых обстоятельствах;

получить выписку из Единого Реестра досудебных расследований для того, чтобы знать, где и кем это производство расследуется;

важно, чтобы кровные родственники сдали свои биологические образцы для проведения молекулярно-генетической экспертизы и выведения ДНК-кода. Эти данные будут проверены в центральном учете генетических признаков человека»;

обратиться в подразделения Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Координационный штаб, Национальное информационное бюро, объединенный центр СБУ и Международный комитет Красного Креста. Эти организации осуществляют обмен информацией для обеспечения эффективного расследования дела о пропавшем лице.

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