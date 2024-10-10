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У Реєстрі зниклих безвісти понад 59 тисяч осіб, серед них більше ніж 1760 дітей - МВС

У Реєстрі зниклих безвісти понад 59 тисяч осіб, серед них більше ніж 1760 дітей - МВС

Київ • УНН

 • 12173 перегляди

У Реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, понад 59 тисяч людей, з них 49 тисяч у розшуку. Серед зниклих 1769 дітей, працюють 20 центрів розшуку Нацполіції.

У Реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, наразі понад 59 тисяч людей. З них більше ніж 49 тисяч осіб перебувають у розшуку, включаючи 1769 дітей. В обласних підрозділах Нацполіції працюють 20 центрів із розшуку осіб. Про це розповів Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов в ефірі телемарафону, передає УНН

Наразі в Реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин - понад 59 тисяч записів. Серед записаних – понад 49 тисяч осіб перебувають у розшуку як особи, зниклі безвісти за особливих обставин. Серед них 1769 – це діти віком до 18 років.  Майже 8 тисяч осіб вже розшукані, їхнє місце перебування відоме. Певна кількість цих людей повернулася на територію України,  хтось перебуває в країнах, де у нас є міжнародні правові угоди. Також у цій категорії записів є індифіковані тіла загиблих внаслідок військової агресії

- повідомив Добросердов. 

Він зазначив, що у всіх випадках зникнення людей розшук і розслідування по кримінальним провадженням здійснює Національна поліція України. За йогоВ обласних підрозділах Нацполіції наразі вже функціонують 20 центрів розшуку із розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, в яких також працюють співробітники від Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин. Невдовзі буде відкрито великий центр у Дніпрі – у ньому вестимуться справи зниклих на території Дніпропетровської, Донецької та Луганської області. 

В центрах розшуку громадяни зможуть отримати всю інформацію, подати клопотання щодо проведення слідчих дій, отримати роз’яснення щодо розслідування та розшуку зниклих безвісти, а також отримати витяги з реєстрів", - розповів Уповноважений.

Добросердов також розповів про алгоритм дій для розшуку осіб, зниклих безвісти. Зокрема, заявнику необхідно:

  • звернутися із заявою про розшук до органів Національної поліції та надати всю наявну інформацію про зниклу особу (бажано, щоби це були її фотографії, чіткий опис стану здоров’я, інші деталі, які зможуть допомогти розслідуванню та встановленню місцезнаходження);
  • залишити свої контактні дані для того, щоби поліція могла поінформувати про нові обставини;
  • отримати витяг з Єдиного Реєстру досудових  розслідувань для того, щоби знати, де і ким це провадження розслідується;
  • важливо, щоби кровні родичі здали свої біологічні зразки для проведення молекулярно-генетичної експертизи та виведення ДНК-коду. Ці дані будуть перевірені в центральному обліку генетичних ознак людини»;
  • звернутися до підрозділів Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Координаційного штабу, Національного інформаційного бюро, об’єднаного центру СБУ та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ці організації здійснюють обмін інформацією для забезпечення ефективного розслідування справи про зниклу особу. 

Військові зможуть самі визначити членів сімʼї, які отримають виплати у разі зникнення безвісти чи потрапляння в полон: ВР ухвалила закон08.10.24, 14:18 • 12168 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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