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Військові зможуть самі визначити членів сімʼї, які отримають виплати у разі зникнення безвісти чи потрапляння в полон: ВР ухвалила закон

Військові зможуть самі визначити членів сімʼї, які отримають виплати у разі зникнення безвісти чи потрапляння в полон: ВР ухвалила закон

Київ • УНН

 • 12168 перегляди

Військові зможуть самі визначати, хто отримуватиме їхні виплати у разі полону чи зникнення безвісти. Закон також регулює виплати родичам у разі відсутності особистого розпорядження військовослужбовця.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, за яким військовослужбовці зможуть самостійно вибрати, хто буде отримувати їхні виплати у разі, якщо вони потраплять у полон, чи у випадку зникнення безвісти. Про це пише УНН з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка та картку законопроєкту №11407.

Деталі

"Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11407, який дозволяє військовим особисто розпоряджатися своїми коштами. За - 301", - повідомив Гончаренко.

Відповідно до законопроєкту, за військовослужбовцями, захопленими в полон або заручниками, а також інтернованими в нейтральних державах або зниклими безвісти, зберігається виплата грошового забезпечення.

Зазначається, що військовослужбовець може сам визначити членів сімʼї, яким буде здійснюватись виплати у разі зникнення безвісти чи потрапляння в полон.

У разі відсутності особистого розпорядження грошове забезпечення виплачується дружині/чоловіку, батькам військового рівними частками, що у загальній сумі не перевищує 50% грошового забезпечення, визначеного після здійснення встановлених законом відрахувань.

Також грошове забезпечення може виплачуватися рідним братам/сестрам.

У разі загибелі (смерті) військовослужбовця або оголошення його судом померлим належні військовослужбовцю та не виплачені йому суми грошового забезпечення включаються до складу спадщини.

Однак, норми закону не будуть поширюватися на військових, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини (місця служби) або дезертирували зі Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.

Нагадаємо

Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила законопроєкт, який передбачає звільнення військових від кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини та дезертирство, якщо це трапилося вперше. Однак, щоб повернутися на службу необхідно буде отримати письмову згоду від командира військової частини.

Павло Башинський

Павло Башинський

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