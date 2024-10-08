Военные смогут сами определить членов семьи, которые получат выплаты в случае пропажи без вести или попадания в плен: ВР приняла закон
Киев • УНН
Военные смогут сами определять, кто будет получать их выплаты в случае плена или пропажи без вести. Закон также регулирует выплаты родственникам в случае отсутствия личного распоряжения военнослужащего.
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, по которому военнослужащие смогут самостоятельно выбрать, кто будет получать их выплаты в случае, если они попадут в плен, или в случае исчезновения без вести. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко и карточку законопроекта №11407.
Детали
"Рада приняла в целом законопроект №11407, который позволяет военным лично распоряжаться своими средствами. За - 301", - сообщил Гончаренко.
Согласно законопроекту, за военнослужащими, захваченными в плен или заложниками, а также интернированными в нейтральных государствах или пропавшими без вести, сохраняется выплата денежного обеспечения.
Отмечается, что военнослужащий может сам определить членов семьи, которым будут осуществляться выплаты в случае пропажи без вести или попадания в плен.
В случае отсутствия личного распоряжения денежное обеспечение выплачивается жене / мужу, родителям военного равными долями, что в общей сумме не превышает 50% денежного обеспечения, определенного после осуществления установленных законом отчислений.
Также денежное обеспечение может выплачиваться родным братьям/сестрам.
В случае гибели (смерти) военнослужащего или объявления его судом умершим надлежащие военнослужащему и не выплаченные ему суммы денежного обеспечения включаются в состав наследства.
Однако, нормы закона не будут распространяться на военных, которые добровольно сдались в плен, самовольно оставили воинские части (места службы) или дезертировали из Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов.
Напомним
Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект, который предусматривает освобождение военных от уголовной ответственности за самовольное оставление части и дезертирство, если это случилось впервые. Однако, чтобы вернуться на службу необходимо будет получить письменное согласие от командира воинской части.