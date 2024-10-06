россияне внедряют для детей на ВОТ уроки, на которых учат убивать - Сопротивление
Киев • УНН
На оккупированных территориях Украины внедряют уроки «патриотизма», где детей учат убивать. Московские попы и боевики призывают молодежь вступать в российскую армию.
Оккупационные администрации на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Запорожской области, активно внедряют уроки так называемого патриотизма, привлекая к этому боевиков террористических группировок "сво". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
На этих уроках детей учат, что "Это не просто человек, это - противник. Убивать врага - это не грех", формируя у них искаженное представление о войне, как о чем-то „правильном" и оправданном.
По информации ЦНС, кроме участников войны против Украины, масштабную акцию "служу отечеству" развернули на временно оккупированной территории Запорожской области московские попы. В Мелитополе "батюшки", которые одновременно являются военнослужащими росгвардии, призывают детей вступать в ряды российской армии.
Целью таких уроков является формирование у молодежи лояльности к российской агрессии, что является грубым нарушением международных стандартов образования и прав человека. Оккупанты сознательно искажают моральные принципы и нормализуют насилие, что вызывает серьезное беспокойство у международного сообщества относительно будущего детей на этих территориях,
Напомним
Как ранее сообщал Сопротивление рф намерено ввести налог для семей без детей на оккупированных территориях Украины. Целью является увеличение рождаемости для пополнения мобилизационного ресурса и "патриотическое" воспитание детей-сирот.