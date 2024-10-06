Оккупационные администрации на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Запорожской области, активно внедряют уроки так называемого патриотизма, привлекая к этому боевиков террористических группировок "сво". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

На этих уроках детей учат, что "Это не просто человек, это - противник. Убивать врага - это не грех", формируя у них искаженное представление о войне, как о чем-то „правильном" и оправданном.

По информации ЦНС, кроме участников войны против Украины, масштабную акцию "служу отечеству" развернули на временно оккупированной территории Запорожской области московские попы. В Мелитополе "батюшки", которые одновременно являются военнослужащими росгвардии, призывают детей вступать в ряды российской армии.

Целью таких уроков является формирование у молодежи лояльности к российской агрессии, что является грубым нарушением международных стандартов образования и прав человека. Оккупанты сознательно искажают моральные принципы и нормализуют насилие, что вызывает серьезное беспокойство у международного сообщества относительно будущего детей на этих территориях, - резюмировали в Сопротивлении.

Напомним

Как ранее сообщал Сопротивление рф намерено ввести налог для семей без детей на оккупированных территориях Украины. Целью является увеличение рождаемости для пополнения мобилизационного ресурса и "патриотическое" воспитание детей-сирот.