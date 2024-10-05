Мешканців тимчасово окупованих територій України чекає податок на бездітність - Спротив
Київ • УНН
рф має намір запровадити податок для сімей без дітей на окупованих територіях України. Метою є збільшення народжуваності для поповнення мобілізаційного ресурсу та "патріотичне" виховання дітей-сиріт.
Податок на бездітність чекає мешканців тимчасово окупованих територій України, передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву.
"Назад в срср. На росії вирішили піти шляхом кривавого маршала жукова і будуть змушувати народжувати гарматне м’ясо для воєн, які розв’язує кремль. Йдеться про запровадження податку на ті сім’ї, які не мають дітей", - йдеться у повідомленні.
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