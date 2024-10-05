росіяни створюють фейкові вузи у тимчасово окупованому Маріуполі - Спротив
Київ • УНН
На базі знищеного Азовського морського інституту в окупованому Маріуполі росіяни створили новий "вуз". Дипломи цього закладу не визнаються в Україні та більшості країн світу.
На базі знищеного Азовського морського інституту у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни створили новий "вуз". Про це повідомляють Центр національного спротиву, передає УНН.
На базі знищеного Азовського морського інституту у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни створили новий "вуз". Відкриття установи приурочили до так званого возз’єднання із рф. Планують, що навчатиметься тут щонайменше півтори тисячі студентів. Щоправда диплом цього "інституту" не визнаються ні в Україні, ні в більшості країн світу,
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Зазначається, що такі "вузи" функціонують за російськими стандартами освіти, нав’язуючи пропагандистські наративи і намагаючись створити ілюзію нормального життя під окупацією. Однак випускники таких закладів опиняються в ізоляції, адже їхні дипломи фактично не мають жодної юридичної сили за межами росії.
Центр національного спротиву вкотре звертає увагу на те, що створення псевдовузів є частиною ширшої стратегії росії з дезінформації та мілітаризації молоді, спрямованої на те, щоб позбавити людей на окупованих територіях можливості отримати справжню освіту та інтегруватися в світову спільноту,
Маріуполь став центром вивезення викрадених українських ресурсів - Спротив04.10.24, 04:08 • 69357 переглядiв